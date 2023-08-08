權王擴廠 發債159億元
台積電昨（7）日公告今年度第四期無擔保普通公司債主要發行條件，此期發行總額159億元，依發行期限不同，分為甲類、乙類及丙類三種，募得金額將用來新建擴建廠房設備。
台積電於今年5月9日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成今年度第四期公司債定價後的說明。
依據台積電公告，甲類發行金額為73億元，乙類發行金額為7億元，丙類發行金額為79億元，每張面額新台幣1,000萬元，發行價格按票面十足發行，發行期間甲類發行期限為五年期、乙類發行期限為七年期、丙類發行期限為十年期。發行利率甲類固定年利率1.6%、乙類固定年利率1.65%、丙類固定年利率1.76%。
至於委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，公司債受託人台北富邦商業銀行股份有限公司，承銷或代銷機構委任永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商，代理還本付息機構台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。
台積電今年5月9日董事會拍板不高於600億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及／或汙染防治相關支出資金需求。
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