世界先進 傳赴星國蓋12吋廠

業界傳出，台積電已同意轉投資8吋晶圓代工廠世界先進興建旗下首座12吋廠案，考量地緣政治，預計落腳新加坡，投資額上看千億元，採28奈米以上成熟製程切入，鎖定車用、工控等利基型應用，最快2026年完工並開始試產。

一旦世界先進前進星國設12吋廠，意味台積電、聯電、力積電、世界等四大台灣晶圓代工業者都將具備12吋廠產能，且在兩岸以外都有12吋廠建廠計畫，其中，台積電遍及美國、日本等地，聯電與世界先進同為新加坡，力積電則規劃在日本與夥伴於當地建廠。

對於相關傳言，至昨（7）日截稿前，台積電無評論；世界先進則重申目前12吋廠建廠計畫維持先前於法說會釋出的訊息，持續評估中，但目前尚無具體計畫。

圖／經濟日報提供

業界人士透露，世界先進近年來開始規劃興建旗下首座12吋廠，考量12吋廠需要大股東台積電的技術支援，但台積電遲遲未放行，因此世界先進12吋廠建廠一直延宕，近期台積電點頭後，考量地緣政治與用地等層面，有意落腳新加坡建廠。

近期車用、工控及驅動IC等相關領域產品線都開始從原先的8吋製程，轉進12吋，加上8吋設備取得日益困難，因此世界先進為了掌握客戶訂單，近年規劃興建12吋晶圓廠，擺脫原先以量產8吋晶圓為主的生產布局。

業界以目前晶圓代工成熟製程市場供需，以及建廠時程等研判，世界先進首座12吋廠投資額上看千億元，最快明、後年陸續整地興建蓋廠並導入機台，可能在2026年完工試產。

世界先進董事長方略先前也曾提到新加坡。他當時提到，世界先進目前已有五座8吋廠，雖然晶圓五廠還有增加產能的空間，但因現今8吋新設備取得不易，未來若依客戶要求在新加坡增加產能，建立全新的12吋廠是比較合理的規畫。

法人認為，近年來外資圈未將世界先進評等調升原因之一、就是缺乏長期成長動能，一旦世界先進能完成12吋廠興建、等於解除成長限制封印，有助於投資評價提升。

世界先進一旦完成新加坡12吋廠，法人認為，將有機會獲得更多國際整合元件大廠（IDM）委外訂單，並且擴大搶攻車用、工控等相關市場，使世界先進營收更上一層樓。

據悉，世界先進內部為了興建12吋晶圓廠，特意將尉濟時升任總經理一職。尉濟時早在超過20年前，就曾在世界先進協助時任世界先進總經理蔡力行進行工廠管理，他在台積電任職時期更負責過生產、營運及行銷等多項領域，因此具備完整資歷，本次新建12吋廠同樣需要尉濟時的專業協助。