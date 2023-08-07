宏碁搶進韌性電網商機 展碁、智頻領軍造儲能一條龍

市區無預警停電，還能悠哉在家吹冷氣或電鍋煮飯嗎？

立法院已經三讀通過《再生能源發展條例》修正草案，增定新建案需設置太陽能跟發電系統，然而綠電供電不穩定性高，家庭把儲能家電列為必需品的未來生活正在越近。

政府拼2050淨零碳排，全球電價成本大增，催生新能源商機，宏碁（2353）集團旗下展碁國際跟智頻科技宣布合作新能源方案，推出家、商用儲能設備Acer Power Bar，家電款9月開賣，10月海外上市，就是看準能源趨勢，期望以100%國產品牌打響台灣家用儲能商機第一炮。

宏碁集團在能源的佈局陸續浮上台面，由研發負責人張瑞川擔任董事長的鋰基科技，負責新能源電池模組生產，上週更宣布3.9億元投資入股長利科技，取得二次磷酸鋰鐵電池研發與製造能量，另外也決議3億元額度內參與昊儒電業現金增資，這家公司就是儲能系統開發商，未來總參與投資額度上限為18.5億元，從上游到下游通路終端，佈局輪廓逐漸完整。

智頻打造綠能儲能一條龍，展碁扮先鋒

「我們用防爆磷酸鋰鐵電池，保固3年，材質用料跟咬花工藝設計都十分要求，機身做成強固型，滿足歐美人士單手可提的習慣，更做過後車廂摔落測試，但我們希望儲能家電造型不是工業風，為什麼儲能就不能美型？」展碁國際總經理林佳璋說，看多了市場上工業設計儲能系統，Acer Power Bar 決定打造更符合家庭裝潢風格的外觀，除純白設計造型線條極簡，連咬花跟組裝縫隙也很講究，就是期望擺在客廳也不突兀。

林佳璋同時兼任智頻科技董事長，智頻是綠能系統整合商，看好新能源趨勢，這次由展碁觀察通路需求，主動提出家用儲能需求，委託智頻研發團隊設計開發，聯手打造出 Acer Power Bar 家用儲能系統，嘖嘖募資平台上架前夕發出的問卷調查已獲得高漲反饋聲量。

Acer Power Bar 家用儲能系統一台能發1度電，擁有4000次循環壽命，大容量電池1024 Wh、1500W大功率輸出，停電時可以看電視或維持550升變頻冰箱30小時運轉，若3台併聯有3度電，可以用吹風機或電鍋煮飯。4口之家用電量大概5~10度電綽綽有餘，故後續展碁也將推出5度電及10度電儲能系統。

10月海外開賣，倚天酷碁當家

歐日多國已推行家用儲能系統多年，透過家裡安置一台小型儲能家電，打造家庭能源管理系統及社區虛擬電網，離峰儲電，尖峰用電，除幫家庭省電費，同時，當社區或都市出現斷電救災需求，家停儲能系統還能反饋電網電力，打造虛擬電站，台灣大力倚重綠電，未來綠電供應波動大，家家戶戶都有儲能機將是台灣未來的用電場景。

展碁掌握通路優勢，將是 Acer Power Bar 家用儲能系統的全球總代理，新品9月開賣，海外市場10月發動，將委託倚天酷碁銷售，智頻則是技術原廠，也是儲能系統整合商，除家用系列儲能，智頻也提供社區及工廠商辦綠能發電與儲能系統建置整合服務。

林佳璋表示，針對社區開發的是5或10度儲能系統，可在停電時取代柴油發電機角色，提供社區基本照明及電梯用電需求。20度電儲能系統則專攻工廠用電，工廠電價有離尖峰電價，透過離峰儲電尖峰放電，能幫工廠節省電費，目前儲能業務規模仍大於綠電，2022年智頻營運狀況是損平。

智頻扮演EPC 投入太陽能建置

智頻另一個綠電開發業務部門，可以提供案場風力發電跟太陽能發電建置服務，儲能跟綠電跨部門合作就能提供社區或工廠一站式服務。

「一片無反光太陽能板功率200W、電流5安培，能在6~8小時內充滿1台1度電家用儲能系統，3～5台儲能系統配合太陽能板，能輕便地打造露營或戶外小木屋的所需電力。」林佳璋說。

而儲能商機究竟好不好？林佳璋分析，家用儲能系統零件規格都需符合高電流規格，與傳統電腦用料不同，設計到生產製造都比傳統PC困難，整台系統去年下半開始研發，經過多次改版才順利量產，「一台儲能系統利潤當然比PC好。」林佳璋說。

據了解，展碁內部已經設定積極的家用儲能銷售目標，目前電池芯仍需仰賴進口，為了高銷售目標也建立高電池芯庫存，未來台灣本土電池芯工廠也將量產，屆時展碁 Acer Power Bar 也會優先採用國產磷酸鋰鐵電池，打造100%國產儲能系統。