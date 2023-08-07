宏碁集團智頻推「風帆發電」黑科技 鳥群偵測 AI 獲採用

台灣目標2050年再生能源發電比衝上六成，風力發電扮演關鍵角色，提到風力發電，目前主流是離岸風電及陸域風機，但風帆發電投資成本更低，宏碁（2353）集團旗下智頻科技將於年底引進，打造風力發電黑科技。

以高分子聚合物材質做的風帆，透過放到距離地面400~800公尺的平流層中，利用風流來回拉動發電，並蓄電在儲能系統中，這套風帆發電技術已在歐美開始施行，今年底至2024年初由智頻引進台灣，將於南台灣打造第一個風帆發電實驗案場，目前已有客戶洽談合作中。

風力發電比太陽能發電具有優勢，關鍵在於24小時都能發電，但離岸風電投資成本高，投資成本相對輕省的風帆發電，只要50~100坪場域就能放到風帆到空中，概念跟放風箏很類似，一支風帆發電系統就能產生相當於400坪面積的太陽能板發電量。

「希望大家看到風帆發電的優點。」智頻董事長林佳璋說。由於平流層風力是地面的2.5倍，風帆發電效率可以達70%，相對於太陽能因只有日間陽光足夠時間可以發電，發電效率僅17%，具有更高發電優勢。

開發風電鳥群偵測AI，遇到鳥群就減速停機

智頻除導入風帆發電系統建置技術，在離岸與陸域風電也開發環保黑科技「鳥群偵測AI」保護台灣場域鳥類生態，這套系統將在離岸風電維運期上路。

這套鳥群偵測AI系統是由智頻跟宏碁價值實驗室 Value Lab 合作開發，宏碁透過收集跟拜訪鳥類專家，建立鳥類資料庫，打造AI辨別模型，利用雷達回波收集空中飛過鳥群身上羽毛的頻率， 搭配紅外線及攝影機近距離判斷鳥群體型影像，判斷即將飛過的鳥群是否是保育類，若是，則系統會通知風機停機，若不是保育鳥類，則通知風機減速，要讓鳥群安全度過。

「建資料庫要時間，還要請教鳥類專家，才能把資料庫完成。」林佳璋表示，政府環保署對環境生態保育十分關心，因此要求智頻開發相關環保系統，提供給即將上路的離岸風電業者使用，讓綠電跟生態共存。

而這套偵測系統未來也會用在風帆發電上，若風帆上偵測有異物入侵（無人機或飛行器），則AI也會預警通知風帆應先拉下地面暫停發電。

離岸風電看法保守，判斷屬利基市場

台亞風能是台灣唯一100%本土離岸風場開發團隊，總經理劉弟勇談到風帆發電則表示，風帆發電是有未來性的產品，但目前商業模式還不成熟，台亞（2340）暫時不會投入，會先把本業做好，會看市場狀況，對新技術不排斥。

劉弟勇對風帆發電成為主流稍微有所保留，他表示，若風帆發電能變主流，應該會有更多國家投入，台灣不會是領先者，但目前看起來各國尚未大量使用，似乎是小眾市場。