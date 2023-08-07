快訊

他花4700買貴賓狗 ！越養越不對勁急送醫 獸醫傻眼揭驚人真相

勞工文化差異！台積電美國廠卡關又被美工會嗆 他嘆：忘記張忠謀提醒過

AI股回神仍沒挺住 台股漲152點收16,996點 萬七得而復失

宏碁集團智頻推「風帆發電」黑科技 鳥群偵測 AI 獲採用

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
國外用風帆發電已有不少案例，圖為歐洲SkySails風力發電設備。SkySails官網
國外用風帆發電已有不少案例，圖為歐洲SkySails風力發電設備。SkySails官網

台灣目標2050年再生能源發電比衝上六成，風力發電扮演關鍵角色，提到風力發電，目前主流是離岸風電及陸域風機，但風帆發電投資成本更低，宏碁（2353）集團旗下智頻科技將於年底引進，打造風力發電黑科技。

以高分子聚合物材質做的風帆，透過放到距離地面400~800公尺的平流層中，利用風流來回拉動發電，並蓄電在儲能系統中，這套風帆發電技術已在歐美開始施行，今年底至2024年初由智頻引進台灣，將於南台灣打造第一個風帆發電實驗案場，目前已有客戶洽談合作中。

風力發電比太陽能發電具有優勢，關鍵在於24小時都能發電，但離岸風電投資成本高，投資成本相對輕省的風帆發電，只要50~100坪場域就能放到風帆到空中，概念跟放風箏很類似，一支風帆發電系統就能產生相當於400坪面積的太陽能板發電量。

「希望大家看到風帆發電的優點。」智頻董事長林佳璋說。由於平流層風力是地面的2.5倍，風帆發電效率可以達70%，相對於太陽能因只有日間陽光足夠時間可以發電，發電效率僅17%，具有更高發電優勢。

開發風電鳥群偵測AI，遇到鳥群就減速停機

智頻除導入風帆發電系統建置技術，在離岸與陸域風電也開發環保黑科技「鳥群偵測AI」保護台灣場域鳥類生態，這套系統將在離岸風電維運期上路。

這套鳥群偵測AI系統是由智頻跟宏碁價值實驗室 Value Lab 合作開發，宏碁透過收集跟拜訪鳥類專家，建立鳥類資料庫，打造AI辨別模型，利用雷達回波收集空中飛過鳥群身上羽毛的頻率， 搭配紅外線及攝影機近距離判斷鳥群體型影像，判斷即將飛過的鳥群是否是保育類，若是，則系統會通知風機停機，若不是保育鳥類，則通知風機減速，要讓鳥群安全度過。

「建資料庫要時間，還要請教鳥類專家，才能把資料庫完成。」林佳璋表示，政府環保署對環境生態保育十分關心，因此要求智頻開發相關環保系統，提供給即將上路的離岸風電業者使用，讓綠電跟生態共存。

而這套偵測系統未來也會用在風帆發電上，若風帆上偵測有異物入侵（無人機或飛行器），則AI也會預警通知風帆應先拉下地面暫停發電。

離岸風電看法保守，判斷屬利基市場

台亞風能是台灣唯一100%本土離岸風場開發團隊，總經理劉弟勇談到風帆發電則表示，風帆發電是有未來性的產品，但目前商業模式還不成熟，台亞（2340）暫時不會投入，會先把本業做好，會看市場狀況，對新技術不排斥。

劉弟勇對風帆發電成為主流稍微有所保留，他表示，若風帆發電能變主流，應該會有更多國家投入，台灣不會是領先者，但目前看起來各國尚未大量使用，似乎是小眾市場。

台亞主管則提醒，風帆雖在天空上發電，但法規面要視為建築物、飛行器還是空飄物做管理，還需要邀各方部會了解，其次技術需要很成熟，才能去計算可靠的財務模型評估報酬率，目前風帆發電要成熟還需要時間。

空巴利用Airseas打造貨輪動力，利用風帆節能方法相當多元。Airseas官網
空巴利用Airseas打造貨輪動力，利用風帆節能方法相當多元。Airseas官網

離岸風電 太陽能發電

延伸閱讀

宏碁「小虎隊」營收亮眼

提升離岸風場建置量能 台中港填方區新建海堤工程開工

台中港填方區新建海堤工程動土 提供離岸風電相關產業進駐

印度限制PC進口 宏碁聲明：已在當地生產PC超過20年

相關新聞

蘋果iPhone 15實機疑外洩 二大經典設計消失了

蘋果（Apple）即將在下月發表iPhone 15全系列，近期陸媒指出iPhone 15實機疑似外洩，而且有二大...

物理界聖杯…常溫超導體 強權新戰場

南韓研究團隊日前發表「常溫常壓超導體」LK-99相關論文，帶動全球超導體熱。工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表...

常溫超導體LK-99熱 中研院士：台缺基礎科學人才

針對南韓研究團隊日前發表兩篇論文，宣稱發現「常溫超導體LK-99」，中研院院士、清大物理系特聘教授李定國和中研院物理所副...

台積電美國廠「勞工文化差異」...卡關又被美工會嗆 他嘆：忘記張忠謀提醒過

台積電（2330）在美國亞利桑那州廠，4奈米製程量產時間將延期1年，據日前台積電法說會上表示，是因為熟練裝機人才不足導致。

能源聖杯來了？各國爭相驗證 台大：尚未能復現

南韓高麗大學權姓教授等南韓學者組成的研究團隊，七月在論文未定稿版本網站arXiv.org發表研究成果，聲稱合成出常溫、常...

低溫超導發現逾百年…尋找常溫超導 科學家夢想

一九一一年學界首度發現物體存在超導性，亦即材料能夠無損耗地攜帶電流，超導線材中產生的電流，能在沒有任何可測量的衰減下存在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦