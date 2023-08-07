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碳交所成立後首發 林修銘宣布9月將和GS簽MOU上架其碳權商品

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

碳交所成立後首發。碳交所董事長，也是證交所董事長林修銘今日指出，碳交所即將在9月，和國際最具指標性的碳交易平台Gold Standard（GS）簽署引進GS碳權商品的MOU，屆時將引進首批國外的碳權讓需要的企業購買。

總統蔡英文今日全程參與證交所揭牌儀式，同時親自簽署見證雙方即將簽署MOU引進國外碳權交易的里程碑。林修銘今日在碳交所揭牌儀式會後受訪時也對於外界最矚目的碳權交易開放時程首度透露，將在明年上半年，分成兩階段開放，首先，將先開放業者申請「碳匯」的部分，第二個階段，則是正式開放「國內的」碳權交易；林修銘並特別強調，只會開放法人，不會開放自然人，因為希望交易是能幫助真正需要減碳排的法人。

林修銘表示，關於「碳匯」的認證，這個要看氣候變遷子法通過之後，環保署對碳匯審議認證的進度，估計最快明年首季碳匯應可望上路，等碳匯上路之後，國內的碳權交易，就會在上半年上路。

林修銘致辭時也指出，氣候變遷議題越來越受關注，台灣也在今年2月15日公布氣候變遷因應法，2050年淨零排放目標正式入法，充份顯示政府積極應對氣候變遷的決心，台灣企業包括半導體、資通訊、紡織，金屬產業在全球都有舉足輕重的地位，但現在面對邊境碳關稅的實施，面臨國際大廠包括蘋果、谷歌等在碳中和等各方面要求供應鏈一起減碳的需求，使台灣的業者，勢必面對巨大的挑戰壓力，碳定價已成為國際普遍採用工具，因此為支持機制有效運作，碳交所因此成立，碳交所依性質及對象不同，分成三個版塊，一是推出自願減量額度交易，增量抵換的交易，另外，也推出國外碳權交易的版塊，攜手具公信力的認證機構提供買賣資源，也提供諮詢與教育訓練培養專業人才。

林修銘也表示，證交所也將作為永續發展的重要推手，身兼證交所與碳交所的董事長，林修銘表示，未來他也會連結兩個交易所的合作，推動永續產業，以及形鈽低碳新興產業聚落，透過兩大交易所的合作綜效，加速達成2050年淨零目標。

證交所 氣候變遷 減碳

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