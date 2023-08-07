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卡努颱風重創南投 中華電信全力投入救災搶修

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近期卡努颱風外圍環流帶來超大雨勢，驚人的累積雨量重創南投縣山區，造成當地淹水、停電、連外道路及通訊中斷等重大災情，中華電信（2412）表示，於第一時間派出搶修團隊，三日內共出動近百名工程師（包含固網寬頻和行動團隊）全力投入搶修。

中華電信表示，截至目前為止，尚餘行動基地臺28台、市話用戶260戶、寬頻用戶115戶、MOD 162戶和機房2處尚未修復，正全力搶修中。另8月7日早上9時，中華電信附掛衛星功能之移動式行動基地台已抵達南投縣仁愛鄉萬豐村萬豐國小，提供災區之語音通訊，強化救災聯繫。

中華電信董事長郭水義表示，本次風災，行政院已指示中央各單位全力投入救災，中華電信將全力配合政府，動員所有可動用之人力及物資搶通通訊，協助政府能以順暢的通訊，快速而精準的進行救災搶險。

郭水義進一步表示，南投仁愛鄉等山區因土石流坍方道路受阻，公司除了全力搶修讓受災區民眾儘快恢復通訊外，公司將瞭解並提供災區民眾所需物資，以實際行動協助災區民眾度過難關，齊心努力早日恢復美麗家園。

郭水義指出，公司將針對受災區域行動、市話、固網寬頻及MOD等服務中斷的客戶，依風災影響天數，依比例主動減免費用。

中華電信 MOD 停電

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