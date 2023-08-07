愛立信攜聯發科創上行速度紀錄 兩大 FWA 用戶受益最顯著

愛立信與合作夥伴聯發科（2454）繼日前創下 440 Mbps 的5G上行速度里程碑後，持續投入技術開發，近期再以 565 Mbps 突破先前締造的上行速度紀錄，將提供固定無線接取（FWA）用戶更優質的連網速度與容量，推動用戶體驗再升級，其中，對雲端遊戲和擴增實境等數據密集型應用的助益尤其顯著。

愛立信、聯發科近期再以 565 Mbps 突破先前締造的上行速度紀錄，透過上行速度再升級，預期無論是企業或消費端的 FWA 用戶都能從中受益，其中以對雲端遊戲和擴增實境等數據密集型應用的助益尤其顯著。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇指出，「提升上行性能對企業級 5G FWA 設備至關重要，這項技術突破將進一步擴展 5G CPE 的優勢。聯發科與愛立信合作克服技術限制，進一步提高網路性能和效率，不但為電信服務供應商和消費者開闢新可能性，讓他們能享受更快速、可靠5G上網服務，也為彼此奠定雙方於市場的技術領導地位」。

FWA是目前5G的最大的應用案例，全球部署數量正在迅速增加。根據最新《愛立信行動趨勢報告》指出，FWA 連結數預計從2022年的1.07億增加到2028年的3億，5G也預估將占 FWA 連結高達80％。截至目前，全球已有超過100家通訊服務供應商（約占 FWA 服務供應商的40％）提供基於5G的 FWA 服務，推動 FWA 市場持續發展。

台股今（7）日開高走高，盤中收復萬七，一度衝達17,032.32點，上漲逾百點，AI股反彈大漲，成為領攻指標；聯發科早盤以709元開出，上漲3元，一度翻黑下滑至703元，下跌3元，其後往上拉升翻紅，盤中高點達712元，上漲6元，盤中力守紅盤。