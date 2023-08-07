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研調：筆電第3季旺季不旺 全球出貨估持平

中央社／ 台北7日電
預期第3季全球筆電出貨將與第2季持平。示意圖／ingimage
預期第3季全球筆電出貨將與第2季持平。示意圖／ingimage

DIGITIMES研究中心今天表示，筆電第2季低價促銷力道較往年激烈，已吸引消費者提前採購，加上教育機種成本將上升、品牌新品策略保守等，都將影響旺季效應，預期第3季全球筆電出貨將與第2季持平，第4季將季減低個位數百分比（約1%至3%）。

DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫透過新聞稿指出，由於全球教育標案表現優於預期，加上處理器業者聯合品牌降價清倉策略成功，2023年第2季全球筆記型電腦出貨（未計可拆卸式機種）表現顯著優於預期，季增20.9%，相較2022年同期衰退幅度縮減至5.5%。

展望2023年第3季，蕭聖倫認為，前6大筆電品牌出貨表現不一，龍頭惠普（HP）因第2季平價消費及教育機種出貨大增、帶來較高基期，第3季出貨恐旺季不旺，預估將季減超過3萬台。

第2名聯想在低價清倉下已大幅打消庫存，第3季主攻的歐洲及中國將有復甦機會，第3季出貨可望季增15萬台以上。第3名戴爾（Dell）預期第3季歐美商務巿場需求可觸底回升，新品規劃較積極，第3季出貨有望季增近50萬台。

蕭聖倫指出，筆電出貨第4名蘋果（Apple）可能不會在今年發表採用自家新一代M3處理器的機種，下半年缺乏出貨動力，第3季出貨恐小幅衰退，將季減逾20萬台。第5名華碩（2357）持續衝刺平價與高價電競巿場，第3季出貨量可望小幅成長，將季增10萬台以上。

蕭聖倫表示， 台灣主要筆電代工廠第3季出貨將與第2季持平，其中仁寶（2324）與緯創（3231）受惠於戴爾訂單成長，出貨占比皆可望提升。

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