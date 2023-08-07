續砍台積電補獲利 五壽險金控Q2抄底這2檔科技股

五大壽險金控2023年第二季逢低抄底聯電（2303）、聯發科（2454）及部分金融股，反手大砍廣達（2382）、聯強（2347），其中有三家金控更連兩季續砍台積電（2330）補獲利，顯示趁第二季科技股續漲9.6%時，多採積極賣股、實現資本利得，同時續採低買高賣、換股操作的投資策略。

富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）、中信金（2891）、開發金（2883）等五大金控，第二季總投資台股債水位（含市值減損）回升到逾1.5兆元、季增3.6%略低於台股大盤同季6.6%漲幅，顯示壽險金控挾著台股這波漲勢，仍延續上季的賣股撐獲利為主軸。

一家金控主管說，第二季面臨美國利率前景不明、加上壽險業海外避險成本攀升，讓壽險金控多採賣股支撐獲利，第三季有股息入袋、壽險業也多參與除權息，可能偏向持股續抱或小幅加減碼操作。

國泰金在首季逢低加碼後，第二季偏向謹慎保守，持股債水位4941.2億元、季增6.3%幾乎與台股同季漲幅6.6%相當，顯示多是採換股操作，除減碼電信股外，其餘三大類股都持平。

其中對科技股持股水位季增9.4%達2526億元，與電子股指數同季漲幅9.6%相當，明顯大加碼緯創（3231）、日月光（3711），但也減碼廣達、仁寶（2324）、光寶科（2301）等，換股操作態勢鮮明。

富邦金則連兩季加碼後，第二季開始小幅減碼，持股水位3896億元、季增4%低於台股同季漲幅，科技、金融和傳產多站賣方。

持債部位較多的新光金、中信金第二季持股債水位也持續下降，各是3262億元、及1903億元，季略增0.5%、及季減4.7%，全低於台股同季漲幅，顯示整體操作也偏向減碼。

唯一明顯逢低抄底的僅有開發金，持股水位攀升到1034.5億元、季增16%遠高於台股同季漲幅，主要加碼金融、電信股。

五金控主要布局科技、金融、傳產和電信等四大類股，2023年第二季持科技和金融股水位均同步攀升，又以科技股占總投資水位近五成最多，上季遭五金控當「獲利提款機」的台積電，第二季僅富邦和中信小幅回補，另3家仍續砍。

五金控第二季對台積電、聯電總持股債水位各是3082億元、559億元，各季增4.3%和0.25%，相較同季股價台積電是季增8.1%、及聯電季減8.3%，顯示業者在台積電股價回升時減碼，趁聯電股價跌時、逢低抄底。

逢低抄底的還包括聯發科、鴻海（2317）2檔科技股，聯發科6月底股價回跌到688元、季減12.6%，同季持股債水位僅略降1.9%，顯示業者逢低回補，國泰、富邦、開發全站買方，鴻海除國泰減碼外，其餘四家也續追捧。

賣股補獲利的則是廣達、聯強、台達電（2308）3檔科技股，廣達6月底股價飆破到152元、季狂漲7成，反成為國泰、富邦、中信優先獲利了結的標的，國泰也連兩季減碼台達電，聯強則是一舉被中信金踢出「大額交易名單」。