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超導熱昏頭…概念股暴漲暴跌 連南韓政府都警告炒作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
股市近日掀起「常溫常壓超導體」題材。路透
股市近日掀起「常溫常壓超導體」題材。路透

超導體議題不只引發全球物理學家關注，資本市場也一度掀起超導熱，不過，才短短幾個交易日，包括南韓、中國大陸、台灣、美國的超導概念股就從超漲轉跌。法人及投信業者提醒，投資人學到的一課，就是未來碰到所謂的「概念股」，要特別記取三個重點。

法人表示，首先要搞清楚概念股的成分，不要把完全沒關係，或是只沾一點邊的個股，就誤認為相關的「潛力股」。國泰臺韓科技ＥＴＦ經理人江宇騰說，目前超導體相關概念股多半為材料、化學品或零組件相關個股，先前每逢新興議題或創新科技一出現，都會掀起一波熱潮，資金會短暫湧入任何「看起來」相關的個股，但實際上不見得有太大的關聯性，這類個股短線炒作過後，長線就無法繼續受惠。

其次，超導理論必須要先經過歐美大型實驗室進一步的認證，確定可以真正「落地」，相關投資題材才能算真正安全。江宇騰表示，尤其股價需要有基本面的支撐，才能真正反映未來前景而上漲，則須等到實際有需求及產出的前景時才能判斷。

第三，就算理論可實踐，後面還有「商轉期」問題。法人指出，實驗室的技術要商品化，也還需要很長的路要走，所以超導體概念股才淪為短暫的夢。

法人指出，除了南韓的超導概念股遭警告之後暴跌之外，南韓研究團隊認為研究尚有缺陷，而將論文下架，是最重要的原因，讓很多投資人因此「超導夢碎」。在此之前，投資人被超導熱衝昏頭，例如美國超導公司只是因為名稱叫「超導」就被錯買，可見投資人有多不理性。

另一方面，超導從理論化為現實，各界對此普遍懷疑，信任基礎薄弱，也是股價下殺的另一個原因。法人認為，比起ＡＩ已有實體的基本面，還有市場需求，超導都還只停留在實驗室的理論階段，仍需要更多歐美的大型實驗室驗證，且以技術面而言，南韓的研究結果也太「一日千里」，因此連南韓政府都直接出面警告自市場的炒作。

概念股 法人 南韓

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