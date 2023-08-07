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低溫超導發現逾百年…尋找常溫超導 科學家夢想

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓研究團隊宣稱發現「常溫常壓超導體」LK-99，專家表示若研究結果為真，超導體的抗磁性運用在磁浮列車上將可大幅提升運輸效益。圖為日本的磁浮列車。（美聯社）
南韓研究團隊宣稱發現「常溫常壓超導體」LK-99，專家表示若研究結果為真，超導體的抗磁性運用在磁浮列車上將可大幅提升運輸效益。圖為日本的磁浮列車。（美聯社）

一九一一年學界首度發現物體存在超導性，亦即材料能夠無損耗地攜帶電流，超導線材中產生的電流，能在沒有任何可測量的衰減下存在數年。但超導性質通常在極低溫極高壓環境下才會出現，成為這種材料實際應用的一大障礙，也讓尋找常溫超導體成為學界夢想

超導體雖擁有巨大前景，但也存在局限。第一是超導性質大多存在非常低溫和高壓的環境中，甚至接近攝氏負二七三度的絕對零度。如此溫度僅能透過液氦冷卻達到。因此瑞士研究人員一九八六年宣布發現「超導臨界溫度（具備超導性質的最高溫度）」達絕對溫度卅五度的銅氧化物後，引起外界一陣興奮。

隨後超導臨界溫度不斷提升，包括台裔學者朱經武在一九八七年發現一種釔鋇銅氧化合物，超導臨界溫度超過絕對溫度七十七度，也就是突破液態氮的溫度。這項發現掀起研究超導體的熱潮，各國學者嘗試各種不同材料組合研究其超導性，希望提升臨界溫度。

自銅酸鹽首次出現以來，多種其他的高溫超導體已被發現。其一是鎂和硼的一種簡單化合物；其二是鐵與砷的一種混合物。二○一八年德國科學家發現一種名為「十氫化鑭」的物質在極強大的壓力下，能在攝氏零下廿三度出現超導性，是已確認臨界溫度最高的超導體。

不過，儘管各方積極研究，能在一般大氣壓和常溫下出現超導性的物質，一直沒有找到。正因如此，這次南韓研究團隊宣稱發現室溫超導體，引發各界矚目。

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