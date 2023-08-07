能源聖杯來了？各國爭相驗證 台大：尚未能復現

南韓高麗大學權姓教授等南韓學者組成的研究團隊，七月在論文未定稿版本網站arXiv.org發表研究成果，聲稱合成出常溫、常壓超導體LK-99而震撼全球，「能源聖杯」彷彿觸手可及。全球至少十六個研究團隊，隨即競相根據該南韓團隊的論文複製實驗，儘管復現結果不一，但也反映出從各國政府機構、企業、研究團隊到個人，追逐半導體技術創新的熱潮。

LK-99是金融圈術語中的「黑天鵝」嗎？亦即美國紐約大學教授塔勒布在其「黑天鵝效應」書中的理論，指發生機率極低、難以預料卻依然發生之事。根據維基百科的即時追蹤，至少共十六個研究團隊正趕著驗證該南韓團隊公布的LK-99研究成果。

這十六個團隊驗證的復現結果不一。中國大陸南京的東南大學物理學院雖復現出LK-99、特定溫度下也測得零電阻現象，卻未觀察到超導體必備的邁斯納效應。然而，針對驗證超導體方程式的零電阻以及邁斯納效應造成的磁浮，全球研究團隊目前一再復現失敗。

台灣大學物理系教授王立民也率領超導低溫電子學實驗室團隊，設法複製LK-99的實驗，但結果未能復現出論文宣稱的常溫超導。王立民說，實驗還有很多修正或改進空間，團隊之後將根據自己的經驗繼續調整並進行相關實驗。

聲稱已復現超導性的大陸研究人員則將論文公布在arXiv網站。他們詳述如何用固相合成，製造出LK-99的多晶樣品，並在攝氏負一七三度以上，成功驗證比該南韓團隊LK-99原始樣本略差十度的高溫超導性。

大陸研究人員在復現論文中指稱，LK-99是尋找高溫超導體的可能候選人。

如此一來，LK-99看來其實並非常溫超導體。大陸另一個團隊和瀋陽材料科學國家研究中心合作，一日發表極為類似的復現結果，美國科技新聞網站Tom's Hardware報導，至今似乎所有的常溫復現均未能成功。

紐約時報報導，美國馬里蘭大學專家達斯薩爾馬指出，根據南韓科學家發表的研究數據，LK-99號稱變成超導體的溫度下，電阻會下降，但並未降至零。南韓團隊公布的影像，顯示LK-99在磁場呈現半懸浮狀態，但達斯薩爾馬說，懸浮影像也不是確定的，因為包括石墨在內的非超導材料也可能以同樣方式部分懸浮。

換句話說，達斯薩爾馬認為，超導體必須具備的零電阻、完美抗磁性兩大特性，LK-99都沒有確定符合。超導體研究領域的所有人，都在密切關注LK-99，即使到頭來以失敗告終，也是科學進程的一部分。