韓國論文稱找出室溫超導體LK-99 台大實驗結果未復現

台大物理系教授王立民率領團隊複製韓國論文超導體LK-99的實驗，但暫未能復現出論文宣稱的室溫超導，由於實驗還有很多修正或改進空間，未來將繼續進行研究。

超導體是指在特定溫度以下具備零電阻和抗磁性的材料，但目前必須在極低溫或極高壓的環境下製作。有韓國研究團隊聲稱找到可在常溫常壓下，達到零電阻的超導體LK-99，真實性受到國際矚目。

台灣大學物理系教授王立民近日率領超導低溫電子學實驗室團隊，設法複製韓國超導體LK-99的實驗，並與科學知識社群「泛科學」合作直播，昨晚吸引逾萬人上線觀看實驗結果。

王立民今天接受中央社記者訪問時表示，團隊參考韓國超導體LK-99的文獻資料，仿造論文中的製作流程和方法複製實驗，並進行磁性和電阻的檢測。

王立民提到，超導體一定要具備反磁性（抗磁性），根據昨天的實驗結果，材料合成出來是導體，也具有一些反磁性，但從電阻和磁性的測試來看，並不是基本超導性質的特徵，因此昨天實驗未能復現出韓國論文宣稱的室溫超導。

王立民說明，根據團隊判斷，昨天實驗得出的材料，其反磁性不是來自於超導，就算硬要假設材料的反磁性是來自於超導，超導成分也僅約萬分之2，但超導材料要能應用，反磁性來自於超導的成分比率應該接近百分百。

對於昨天的實驗結果，王立民認為，「有點失望，但還不至於完全絕望」，團隊只是根據目前有限的文獻資料去實驗，但製作流程中有很多細節，如溫度、成分等，可能是文獻中看不到的，因此實驗還有很多修正或改進空間，團隊之後將根據自己的經驗繼續調整並進行相關實驗。