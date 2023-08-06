與亞利桑那州簽協議…台積建廠 同意美方更嚴監督

台積電四日與美國亞利桑那州政府簽署自願保護計畫，該州州長霍布斯表示，台積電已同意接受該州對建築工人高於美國聯邦政府標準的安全監督及審查。

美聯社四日報導，霍布斯說，根據該協議，台積電將遵守高於聯邦標準的要求。這些額外安全措施，包括對工人提高透明度、接受該州職業安全和健康部門更密切監督，以及加強對領班及全體員工的培訓。

霍布斯還說，工廠建築安全標準，應與此一廣為宣傳、眾人引以為傲的計畫品質相符。台積電在該州鳳凰城北郊的廠房，是該公司在美國的首座工廠。

美國總統拜登去年十二月訪視台積電亞利桑那州廠廠址，稱讚其體現他的政策如何有助增加就業。台積電建廠計畫於二○二○年川普擔任總統時首度宣布。當時台積電宣布，八年內將在該州投資共四百億美元（約台幣一點二八兆元），還將設第二座工廠。

時任該州州長的杜希（Doug Ducey）說，台積電工廠將替該州創造逾一六○○個高科技工作機會。該廠二○二一年動工，占地四四五多公頃。台積電董事長劉德音七月曾指出，該廠量產時程恐自原定的明年底延至後年，將量產四奈米晶圓。

台積電強調，已在現場施工的數千名美國工人工作不受影響。