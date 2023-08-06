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紐時專訪 劉德音駁「矽盾」論

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統拜登（左）去年十二月參訪台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的工廠，董事長劉德音（右）陪同。（路透）
美國總統拜登（左）去年十二月參訪台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的工廠，董事長劉德音（右）陪同。（路透）

紐約時報四日刊登台積電董事長劉德音的專訪，他表示，想複製台積電在台灣的成果絕非易事，必須很努力才有辦法快速研發、生產出台積電製造的最先進晶片，尤其若想開發一代技術，就需高達三千名科研人員，這就是為何「我們不能將它（指台積電）放在其他地方」。

至於外界提到「矽盾」，意指台灣優異的晶片製造能力，可嚇阻中國大陸的軍事行動，並贏得美國支持，但劉德音駁斥這種說法，他表示，「中國不會因為半導體而入侵台灣，也不會因為半導體而不入侵台灣。這完全取決於美中：他們要如何維持雙方都想維持的現狀？」

劉德音提到，他約每三個月去一次美國，台積電和美國國會、商務部及白宮，關係均非常良好，而且「我想他們都瞭解我們」。台積電布局全球，迄今已在美國興建兩座工廠、日本一座，德國今後可能也有一座。這也是台積電針對美方建議，降低美國對台灣製造晶片依賴的戰略一環。

劉德音說，由於台積電高達六成五的客戶來自美國，台積電可藉由海外設廠，尋找不同機會。雖然美中緊張升溫，但台積電需要美國相關技術，赴美設廠是不得不然。二○一八年，在美國前總統川普執政下的商務部呼籲台積電赴美投資，台積電的數名客戶也私下向他表達，台積電有必要在美設廠，他當時感覺局勢正在改變，為持續保有領先優勢，台積電漸漸向全球發展的時候到了。

該專訪報導認為，劉德音前述說法過謙。美國當初為吸引台積電、爭取其在美設廠，才催生「晶片法案」。台積電的半導體產業龍頭地位無庸置疑，一旦台海有任何衝突，皆可能阻礙台積電晶片順利流通，造成全球科技業停滯，危及國際經濟。

美國及其盟邦政府領袖，均已持續呼籲台積電在台灣以外國家、地區興建生產設施。中國大陸也動用各種手段，以及投注數千億美元資金，努力追趕台積電。在美中霸權地位競爭的國際政治格局下，台積電二○二○年無奈停止其第二大客戶：中國華為的訂單。

劉德音對此解釋說，台積電有賴美國技術、別無選擇。他對美國企圖遏止中國發展半導體技術的策略表示「可以理解」，但說到支不支持相關做法，「我們沒有發言權」。

台積電 美國 半導體

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