富邦悍將主題日 台灣大林之晨攜手霹靂舞國手孫振開球

台灣大哥大連續第5年攜手富邦悍將舉辦主題日，今年以「台灣大哥大XVIII悍將中學」為主題，復刻高校時光，今（5）日由台灣大總經理林之晨，聯袂霹靂舞國手孫振為比賽開球，賽後演唱會則由9m88、陳勢安開唱MV點閱破千萬人氣歌曲，嗨翻全場。

林之晨表示，很開心邀請台灣第1、世界排名26的霹靂舞國手孫振一同開球，感謝孫振在備戰杭州亞運期間，出席悍將中學主題日；孫振今日特地穿上56號球衣，致敬動畫「棒球大聯盟」主角茂野吾郎，他投球前大秀霹靂舞，點燃全場球迷嘻哈魂，現場歡聲雷動。

台灣大MyMoji也與16位超人氣Fubon Angels合作，在主題日進駐「MyMoji元宇宙分身製造艙」，球迷可享個人3D數位分身免費建模，免費製作下載4張Gif貼圖，完成指定任務，再加送8張LINE貼圖製作，吸引大批粉絲搶拍MyMoji，與Fubon Angels虛實同框。

Fubon Angels成員之一的朱朱日前搶先體驗MyMoji，看到自己的3D數位分身可以製作成LINE貼圖，直呼驚奇有趣；霹靂舞國手孫振也於開球前，前往MyMoji攤位，與球迷翻玩3D數位分身，在虛擬世界大展熱血嘻哈魂。