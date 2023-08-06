快訊

卡努餘威西南風續影響台灣 彭啟明：蘭恩颱風若生成可能朝日本

一周數位爆報／員工禁休曝iPhone 15開賣日？中華電信老客戶學會飆演技？佛心手遊退費網友怕怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軟硬廠商都搶進 生成AI進入熱戰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
生成式ＡＩ是驅動了ChatGPT等熱門聊天機器人的技術。路透
生成式ＡＩ是驅動了ChatGPT等熱門聊天機器人的技術。路透

生成式ＡＩ已經成為今年科技圈的顯學，從數位平台到硬體產品大廠，Google、Meta、微軟、亞馬遜、蘋果全都投注大量資源研發ＡＩ，市場甚至傳言，未來，蘋果也將發展自己的「AppleGPT」，可望讓Siri變得更聰明、更有智慧。

ChatGPT去年底開始在全球掀起一陣風潮，與生成式ＡＩ相關的各種軟體，例如ＡＩ繪畫軟體Midjourney，也都廣受民眾青睞。

這股ＡＩ風潮，更是一路吹進了ＩＣ設計、伺服器、散熱、網通產業，一時之間，整個產業都在追求ＡＩ發展。

當科技大廠都訴說自己投資ＡＩ多火熱之際，投資人卻發現蘋果最早推出ＡＩ相關應用如Siri等，但蘋果執行長庫克幾乎絕口不提蘋果是否投資ＡＩ、未來會投資多少金額在ＡＩ領域，引發市場關注。

於是庫克在本周財報會議上首度對外說明，「蘋果在各類ＡＩ技術上研究多年，這當然也包含生成式ＡＩ，這些投資，也包含在研發支出之中。」他指出，蘋果將ＡＩ、機器學習視為核心基本技術，而這些應用都與所有硬體產品整合在一起，「除了最近新宣布的語音郵件等軟體新功能之外，自動車禍偵測、跌倒偵測等既有功能中，也都有ＡＩ。」

市場先前傳言，蘋果也在研發自己的「AppleGPT」，這項應用未來有可能會被融入Siri服務之中，讓Siri與使用者對話時更流暢。

Google也積極發展ＡＩ平台，雖然Google Bard剛推出時鬧了烏龍，不過Google不斷更新Bard新功能，甚至今年七月推出中文版，希望Bard能進軍不同市場。

不過Google先前也表示，發展ＡＩ的初心是希望能將ＡＩ應用在各式硬體產品中；舉例來說，Google智慧型手機Pixel、智慧音箱Nest等硬體設備中就含有ＡＩ功能，最為大眾所熟知的ＡＩ功能就是語音助理，想要Nest播放音樂只要說出指令，「ＯＫ，Google，播放音樂」，它就會自動播放音樂，完全不需要動手操作，讓生活更便利。

AI 人工智慧 ChatGPT

延伸閱讀

少了蘋果添柴火…美股下周漲跌如何？通膨和美債殖利率是關鍵

庫克領軍蘋果股價新高 分散風險招手印度越南

蘋果公司財報／蘋果銷售冷 營收連三降

蘋鏈調整產能度小月

相關新聞

張忠謀：陸奪霸半導體機會不大

美國與中國大陸的科技冷戰暗潮洶湧，紐約時報四日刊登對台積電創辦人張忠謀三個多小時的專訪。他表明，雖然美中科技競爭愈演愈烈...

紐時專訪 劉德音駁「矽盾」論

紐約時報四日刊登台積電董事長劉德音的專訪，他表示，想複製台積電在台灣的成果絕非易事，必須很努力才有辦法快速研發、生產出台...

紐時形容…張忠謀是賭場老闆 謹慎自持

紐時四日刊登張忠謀專訪，將被譽為台灣半導體產業「教父」的他形容為「賭場老闆」，但這並非貶抑，而是凸顯他的謹慎自持和精於籌...

與亞利桑那州簽協議…台積建廠 同意美方更嚴監督

台積電四日與美國亞利桑那州政府簽署自願保護計畫，該州州長霍布斯表示，台積電已同意接受該州對建築工人高於美國聯邦政府標準的...

軟硬廠商都搶進 生成AI進入熱戰

生成式ＡＩ已經成為今年科技圈的顯學，從數位平台到硬體產品大廠，Google、Meta、微軟、亞馬遜、蘋果全都投注大量資源...

紐時專訪／張忠謀：台積不會失去技術優勢 大陸稱霸半導體的機會不大

台積電創辦人張忠謀接受「紐約時報」專訪，在長達超過三小時的專訪中，這位台灣半導體教父暢談如何在54歲才展開創業之旅，幫助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦