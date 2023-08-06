軟硬廠商都搶進 生成AI進入熱戰

生成式ＡＩ已經成為今年科技圈的顯學，從數位平台到硬體產品大廠，Google、Meta、微軟、亞馬遜、蘋果全都投注大量資源研發ＡＩ，市場甚至傳言，未來，蘋果也將發展自己的「AppleGPT」，可望讓Siri變得更聰明、更有智慧。

ChatGPT去年底開始在全球掀起一陣風潮，與生成式ＡＩ相關的各種軟體，例如ＡＩ繪畫軟體Midjourney，也都廣受民眾青睞。

這股ＡＩ風潮，更是一路吹進了ＩＣ設計、伺服器、散熱、網通產業，一時之間，整個產業都在追求ＡＩ發展。

當科技大廠都訴說自己投資ＡＩ多火熱之際，投資人卻發現蘋果最早推出ＡＩ相關應用如Siri等，但蘋果執行長庫克幾乎絕口不提蘋果是否投資ＡＩ、未來會投資多少金額在ＡＩ領域，引發市場關注。

於是庫克在本周財報會議上首度對外說明，「蘋果在各類ＡＩ技術上研究多年，這當然也包含生成式ＡＩ，這些投資，也包含在研發支出之中。」他指出，蘋果將ＡＩ、機器學習視為核心基本技術，而這些應用都與所有硬體產品整合在一起，「除了最近新宣布的語音郵件等軟體新功能之外，自動車禍偵測、跌倒偵測等既有功能中，也都有ＡＩ。」

市場先前傳言，蘋果也在研發自己的「AppleGPT」，這項應用未來有可能會被融入Siri服務之中，讓Siri與使用者對話時更流暢。

Google也積極發展ＡＩ平台，雖然Google Bard剛推出時鬧了烏龍，不過Google不斷更新Bard新功能，甚至今年七月推出中文版，希望Bard能進軍不同市場。

不過Google先前也表示，發展ＡＩ的初心是希望能將ＡＩ應用在各式硬體產品中；舉例來說，Google智慧型手機Pixel、智慧音箱Nest等硬體設備中就含有ＡＩ功能，最為大眾所熟知的ＡＩ功能就是語音助理，想要Nest播放音樂只要說出指令，「ＯＫ，Google，播放音樂」，它就會自動播放音樂，完全不需要動手操作，讓生活更便利。