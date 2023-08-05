群創、友達轉型 接連優退員工

雖然面板報價持續回溫，但為加速達到年底單季轉虧為盈，市場傳出近期群創、友達都有員工「優退」計畫，主要是調整產線生產方向，導入ＡＩ相關應用，致力於優化產線作業，也降低人力成本。

友達暨富采董事長彭双浪前日才在富采法說會表示看好第三季面板相關應用具成長性，昨（四）日傳裁員消息，友達澄清是鼓勵優退，並宣布正式關閉生產筆電、電視、監視器面板為主的台南C5D、C6C兩工廠，影響員工人數約兩百人。

友達今年已啟動為期五個月的媒合計畫。友達強調，為提升整體生產營運效率，才關閉台南兩個產線，目前統計約有百人選擇離職，另有百人選擇專案職務轉調，友達也將提供優於現行法規之優離方案。

群創在七月初傳出完成新一波優退專案瘦身，逾三百人離職，聚焦重點事業、降低人事成本負擔。