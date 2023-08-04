台灣大追加網路建設 資本支出增至156.53億元
台灣大哥大（3045）今（4）日董事會通過追加2023年網路建設資本支出，追加後資本支出增至156.53億元，台灣大原本今日舉行線上法說，因颱風延至下周一（8月7日）下午五點舉行，預期將說明資本支出增加規劃等。
台灣大公告指出，上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，
並非全數於2023年度支付完畢。
台灣大去年底宣布合併台灣之星，今年1月18日通過國家通訊傳播委員會（NCC）審核，目前正在公平會審核中。
對於台灣大與台灣之星合併後，外界也對於未來台灣大網路建設計畫感到好奇，今年初台灣大董事會首次通過2023年資本支出總額達127.93億元，其中電商占68.3億元，其他則為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。這也是台灣大有史以來，首次電商資本支出超過電信本業，也引發外界關注。
當時台灣大表示，主要是電商有一次性較大的物流中心支出。台灣大2022年營收達1,722.1億元，年增10%，創下歷史新高，其中來自電商momo購物（富邦媒）貢獻營收達1,034.36億元，占整體營收比重達六成。
現在台灣大則因追加網路建設資本支出，將2023年度資本支出從原本的127.93億元提升至156.53億元，淨增加28.6億元。
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