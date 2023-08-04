安鈦克半年報獲利1.55元超猛 公司分析3原因

DIY電腦周邊品牌安鈦克（6276）宣布減資3成，發還3元現金給股東，面對今年上半年已經賺EPS1.55元，賺贏去年全年獲利兩倍，今年獲利破3元可期，獲利水準重返2020年，安鈦克分析關鍵有三原因。

安鈦克今年營收衰退，上半年1~6月營收5.58億元，年減15.7%，但獲利反逆勢走升，上半年稅後4875萬元，EPS1.55元，不僅第2季獲利優於首季，上半年更賺贏去年全年EPS0.75元的2倍。由於本業獲利回升，安鈦克決減資3元發還股東。

副總經理陳明勇分析，今年營運表現優於過去兩年，有三大原因，首先是去年因塞港航運費大漲突破10倍，使貨櫃運費大幅侵蝕成本，推算可能吃掉EPS近2元，去年安鈦克營收雖逼近12億元，但獲利創2年來新低，「4尺貨櫃運費要2萬美元，但今年只要1000~2000美元。」

陳明勇分析，除運費今年降低外，也針對各區域市場調整產品線組合，包括減少低毛利產品線生意，並針對低階市場開發適合產品，尤其是機殼業務，由於今年補齊產品線，且機殼業務比電源供應器利潤更佳，今年在機殼營收比例拉高至50%之下，財報獲利數字相對有所反應。

對於北美對手EVGA退出市場，甚至通路傳言電源供應器業務也持續萎縮中，安鈦克是否有受惠吃到市場？陳明勇表示，由於今年衝刺機殼業務，電源供應器市場因規格穩定，相對較少升級空間，故EVGA事件沒有實際幫助，但仍會努力提振電源供應器業績。根據瞭解，安鈦克電源供應器營收比42%。