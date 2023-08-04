國泰證券與欣亞數位簽約 啟動上市櫃輔導計畫

隨著電子競技、AI運算、影音創作的興起，創造許多新興職業與商機，為追求極致的電腦效能和個性化的電腦配置，高階電競零組件需求將持續維持高速增長，國泰證券看好欣亞數位在電競產業及次世代高階電腦零配件的專有地位，1日與欣亞數位完成IPO簽約儀式，啟動上市櫃輔導計畫，盼能一同攜手走向資本市場，為台股上市櫃開啟高階電競零組件平台重要里程。

欣亞數位成立於1989年，專注於臺灣電競零組件、網路資安、雲端軟體服務市場，目前為臺灣前二大電競零組件廠商，並獲得Nvidia、AMD、INTEL、微軟、華碩、微星、技嘉…等相關原廠支持與肯定。有別於傳統3C通路客群，電競玩家及部分消費者會選擇自行組裝電腦(DIY)，採購包括CPU、記憶體、主機板、顯示卡以外，還有螢幕、機殼、電源供應器、散熱等，欣亞數位在每個DIY採購項目都有眾多不同型號提供選擇，並整合專業的線上購物與線下服務，於全省設置14個服務中心，兼顧消費者線上購物後所重視的「服務」與「價格」，提供完整售前、售中、售後的購買體驗，創造2022年營收逾28億元。

欣亞數位董事長魏碧芬表示，「成功是集合正確的夥伴，做出正確的選擇，努力才會有效益」，欣亞數位一直以來都朝企業永續發展為目標，推動IPO後除了能增強公司全體同仁的向心力、留住及吸引更多優秀人才加入，也創造政府、投資人、客戶、廠商及社會大眾等重要利害關係人之雙贏成果。本次欣亞數位與國泰證券及資誠聯合會計師事務所合作，輔導建立相關內控辦法及制度，確實執行公司治理機制後，未來欣亞數位經營必定能更加穩定成長，並在加強財務結構及提供多項透明化的資訊下，讓投資人及利害關係人更有保障，更加安心。

根據資誠會計師事務所發佈的「2022-2026臺灣娛樂暨媒體業展望報告」臺灣電玩市場規模相當可觀，活躍玩家數預估達1,500萬人，整體營收於2021年達到36億美元，為全球第九大、亞太區第四大市場。國泰證券認為，電競零組件產業為利基型市場，硬體規格與效能須具備一定水準，產品單價毛利較高，受惠於產業鏈成熟，以及國際賽事相繼導入，如杭州亞運和新加坡奧運電競錦標賽，相當看好整體產業未來發展，而欣亞數位為臺灣電競通路指標企業，是民眾認識電競的第一線，相當值得大家的期待。

國泰證券亦表示，本次擔任欣亞數位進入資本市場的主辦承銷商，不僅考量公司發展潛力外，也看到欣亞數位在ESG的努力，如曾推出「安欣計劃」結合上下游供應商資源，並提供後續維修服務給臺灣各縣市，資源較短缺、社會不易發現的「青少年中途之家」各項電腦設備作為孩子們的學習工具，另自2020年欣亞數位啟動「一店一公益」活動至今，已舉辦超過30場的公益活動。展望未來，國泰證券將持續輔導優秀且重視ESG的公司上市櫃，為臺灣資本市場貢獻一己之力。