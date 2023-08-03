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宏碁持續布局儲能產業 投資磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

儲能在太陽光電與風電等綠能的發展中扮演不可或缺的角色，為強化儲能產業上下游布局，PC品牌大廠宏碁（2353）董事會今（3）日決議通過以每股新台幣30元、不超過13,000,000股的額度，交易總金額不超過新台幣3.9億元，預計取得磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技約11%股權。

宏碁公司董事長暨執行長陳俊聖表示，在全球暖化導致氣候變遷的影響下，我們勢必要加速再生能源的利用，太陽光電及風電的成長的關鍵在於儲能技術。在集團發展的永續策略下，宏碁近年已開始布局家用儲能及儲能案場等，此次希望藉由對於長利科技的長期策略型投資，深化對於儲能產業上下游布局，從製造到應用、表前到表後提供完整的解決方案，也為綠能產業盡一份心力。

成立於2009年，長利公司擁有磷酸鋰鐵電芯豐富的研發及製造經驗，且持續開發出與儲能系統、電動機車相關的產品。磷酸鋰鐵電池擁有高安全性、平穩的電壓平台輸出、快速充電能力、可瞬間大電流放電、使用壽命長、高能量密度、符合綠色能源要求對環境友善的特色。長利科技運用電池專業生產的核心技術跨入儲能櫃市場，並已於2022年已完成第二代儲能電池系統設計架構，今年1月廠內再設置完成1MW儲能櫃系統（20呎貨櫃）。

宏碁近年來積極推動低碳轉型響應多項國際行動，以實際作為展現決心，除了集團旗下產品從原物料著手，持續提高消費後回收塑膠及海廢回收塑膠等永續材料的使用，日前更發表淨零策略並承諾2050年將達淨零排放。

太陽光電 宏碁 新台幣

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