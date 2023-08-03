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愛普*法說會／總座洪志勳：庫存去化至尾聲 估下半年業績優於上半年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

愛普*（6531）今（3）日召開法說會，總經理洪志勳表示，客戶庫存去化已至尾聲，營收從第一季的谷底逐月遞增，雖整體經濟情勢沒有明顯的好轉，但在中、低階市場需求力道增加下，預期下半年整體業績狀況會比上半年好。

IoT事業部產品歷經2021年第3季的需求高峰、2022年下半年經濟情勢惡化，客戶需求急凍、庫存過高，但在2023年第1季庫存修正完成，2023年第2季客戶需求逐漸回溫，IoT市場供需正在回到正常的過程中。

AI事業部主要收入來自矽智財（IP）專利授權以及VHM（Very High bandwidth Memory）晶圓銷售，愛普的VHM著眼於高頻寬、低功耗的解決方案，加密貨幣市場的成功應用證明了愛普VHM對效能的提升。近來AI相關應用以及HPC市場蓬勃發展，許多的AI加速器積極尋找更高頻寬、更低功耗的解決方案，愛普VHM極具有競爭優勢。

AI事業部雖然目前處於應用轉換期，會有一段時間的沉潛。但VHM在主流應用的採用正在加速，特別是最近比較熱的大型語言模型AI，也稱LLM AI。LLM AI需要龐大的DRAM容量，而且算力性能和DRAM頻寬直接相關。

愛普*2023年第2季單季營收為10.97億元、季增51％，毛利率40％，獲利較前一季大幅提升，第2季度受惠於美金對台幣匯率升值、美元利率攀升，第2季單季淨利為4.83億元，每股淨利2.98元。

愛普*因GDR募資資金尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、應收付款等淨外幣部位，持續受到匯率波動的影響，若排除GDR兌換利益及相關稅上影響，第2季擬制調整後單季每股盈餘為2.35元。

AI 台幣匯率 營收

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