ASML落腳新北 過關

全球半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布投資300億元，於林口工一設廠，並以2050淨零排放為目標領頭示範產業專用區躍進升級，首座廠房融入零碳設計思維，於7月31日經新北市都市設計審議核備通過，預估未來將有2,000名員工進駐，最快2026年啟用營運。林口工一作為未來科技、文創及醫療等產業的重點發展區域，也是艾司摩爾迄今在台最大的投資標的，除了為新北AI高科技發展重要的國際指標，也是環境永續零碳產業示範區。

新北市城鄉局表示，因應AI科技發展，艾司摩爾進駐林口，將創造2,000個就業機會，未來全區將結合科技、文創、醫療、綠能等產業，持續吸引各領域優質企業進駐，並整合AI、5G、大數據等技術發展，將林口工一打造成高科技智慧園區的示範場域，並正式命名為「新北國際AI+智慧園區」。

新北市城鄉局指出，此處是全台首座大型智慧廠房，也結合零碳永續設計，基地面積達3.3公頃，經都市設計審議後，將提供地面綠化7,000平方公尺。