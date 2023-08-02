AT&S財報／NB需求低於預期 估載板2024年供需逐步正常

在龍頭大廠欣興（3037）釋出短期保守看待第3季展望後，PCB載板大廠AT&S在8月1日發布財報新聞稿也提到今年是充滿挑戰一年，估今年NB需求低於去年高庫存仍有供應鏈負面影響，載板市場今年底略有復甦，但要到2024年供需才逐步正常恢復2022年水準。

依據新聞稿，AT&S預計，下半年市場環境的惡化將持續下去。高通膨、利率上升、經濟衰退風險以及地緣政治發展繼續給終端市場帶來額外的不確定因素。

個別應用上，AT&S預計，在行動設備領域，5G標準模組以及印刷電路板業務仍將是積極成長。在汽車領域，隨著每輛車的電子含量不斷增加，半導體短缺已經緩解也帶動成長。不過在工業和醫療領域預計今年市場將停滯甚至下降。

資本支出方面，AT&S季畫，在 2023/24 財年投資總計8億歐元。基本投資預算約為1億歐元。不過2022/23 財年計劃投資約2億歐元已推遲至 2023/24 財年，因此目前計劃投資額總計高達11億歐元。

AT&S 廠區橫跨亞洲與東南亞，在奧地利（萊奧本、費林）設有生產基地，在印度（Nanjangud）、中國（上海、重慶）和南韓（首爾附近的安山）設有工廠。目前正在馬來西亞居林建立一個新的高階 IC 載板生產基地。在萊奧本正在建設一個獨特的歐洲中心為 IC 載板技術提供對應連接生產。該公司擁有員工超過 14,000 名。