回應行情泡沫化疑慮 林百里談AI：安啦

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導
廣達董事長林百里強調一直看好AI，應用面無可限量，請大家不要太過擔心。記者林俊良／攝影
廣達董事長林百里強調一直看好AI，應用面無可限量，請大家不要太過擔心。記者林俊良／攝影

AI族群近期股價震盪劇烈，引發行情泡沫化的疑慮，對此，廣達董事長林百里昨（1）日被媒體問及後市，他信心喊話，股價像心電圖起起伏伏，「好的心電圖就安啦！」一直看好AI，應用面無可限量，請大家不要太過擔心。

談到中東地區客戶是否已確定下單，林百里坦言，有關中東客戶的訂單，目前都還不能透露，以免影響市場波動，並強調廣達一直以來訂單能見度都維持不錯表現。

林百里昨天出席廣達與國防醫學院、三軍總醫院開發的「心電圖AI人工智慧判讀平台」簽約技轉發布會後受訪，釋出以上訊息。法人認為，廣達是最具代表性的台灣AI伺服器業者，林百里的談話，有助舒緩外界對近期AI族群不安的情緒，為市場信心注入強心針。

近期AI族群股價走勢有如大怒神，廣達股價繼7月31日遭打入跌停、市值跌破兆元後，昨天早盤一度再重挫逾5%，緯創也一度遭摜殺至跌停，惟尾盤兩檔指標股跌勢均收斂，廣達小跌1.5元、收237元；緯創跌近4.6%、收135元。

外界擔心AI題材會不會泡沫化，林百里說，股價是外界來決定，並非想管就能插手去管，他仍非常看好AI領域前景，並以「應用面」方面最突出。

林百里指出，AI市場仍在發展中，個股走勢震盪是正常現象。外界擔心概念股是否會一路崩跌，他認為，就跟心電圖同樣的道理，不管起起伏伏，最終只要是好的、健康的走勢，就不用擔心。

有媒體詢問是否會擔心AI帶來的困難及挑戰，林百里笑說：「自己沒當做困難，反而認為是相當重要的機會，廣達將竭盡全力克服挑戰，更上一層樓」，「AI發展絕對是無可限量」。

廣達昨天與國防醫學院、三軍總醫院就AI智慧醫療領域簽約合作，鎖定「人工智慧心電圖判讀平台」，透過結合AI技術，能快速且準確進行心電圖判讀，僅憑單張心電圖就能準確輔助診斷超過50種疾病。

AI 廣達 林百里

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