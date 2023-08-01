國防醫、三總辦發布會 技轉廣達心電圖AI人工智慧判讀平台

預防醫學時代來臨，由國防醫學院及三軍總醫院合作研發的「心電圖AI人工智慧判讀平台」今(1)日舉辦技術移轉廣達電腦（2382）「簽約合作發布會」，結合國防醫學院的研發能量、三軍總醫院的臨床驗證，以及廣達電腦在科技整合的經驗，在共同發展AI智慧醫療新科技，技轉廣達。

此次AI人工智慧心電圖判讀平台「簽約合作發布會」由國防醫學院校長查岱龍主持、國防部軍醫局局長蔡建松擔任見證人，邀請三軍總醫院院長洪乙仁、廣達電腦董事長林百里，以及生醫商品化中心主任王麗茹等貴賓出席，揭示利用AI人工智慧結合智慧醫療，一起為全民守護健康。

查岱龍表示，國防醫學院積極推動AI、智慧醫療作為研發的重要指標，並配合國科會及高教深耕等研究計畫投入相關的研發項目，其中「心電圖人工智慧判讀平台」就是近期最受矚目的研發成果之一。

「心電圖人工智慧判讀平台」結合AI技術，能夠快速且準確地進行心電圖的判讀，可針對一張心電圖準確地輔助診斷超過50種疾病，除了可以接受即時心電圖上傳，還可以做出即時的分析，輔助醫師在第一時間找出嚴重心臟急症，此外也可以廣泛應用在偏鄉社區和遠距醫療，進行便宜、簡易的慢性心血管疾病檢查，透過早期診斷治療，降低相關疾病的風險與負擔。

林百里指出，廣達電腦的QOCA系統是一個基於AI人工智慧和數據分析的醫療品質管理系統。利用先進的數據收集和分析技術，從大數據中提取有價值的資訊，幫助醫療團隊提供更高品質的醫療服務。期望藉由廣達電腦與國防醫學院、三軍總醫院的技術合作、交流，為AI智慧醫療的發展開啟新的篇章。

國科會生科處為了協助學研界生醫研發成果朝商品化發展，成立生醫商品化中心（BMCC），助攻學研生醫成果落地應用。王麗茹表示，生醫商品化中心長期投入學研成果商品化的輔導與推廣，累積案源評估超過1,400件、協助生醫新創團隊智財規劃與布局超過150件，商務、法務、專利整合諮詢超過400件，推動產學合作及技術移轉超過50件，並成功促成廠商投資金額近10億元，可以說是生醫新創、學研團隊邁向商品化的最佳合作夥伴和推手。

此次，國防醫學院及三軍總醫院合作研發的「心電圖人工智慧判讀平台」透過技術移轉和產學合作機制給廣達電腦，期望能致力於AI智慧醫療的發展，結合三方的優勢，為產學合作、智慧醫療帶來更多的創意激盪，也為偏鄉醫療、遠距醫療和產學合作的實現提供更多的可能性。