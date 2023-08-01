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中分署攜手中科大辦AI培訓據點 助工程師高薪重返職場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大綜電腦系統副總經理陳君豪(中)肯定中分署學員瑩儒(左一)。勞動力發展署中彰投分署提供
大綜電腦系統副總經理陳君豪(中)肯定中分署學員瑩儒(左一)。勞動力發展署中彰投分署提供

輝達與超微董座來台相繼掀起AI風潮，中部企業因應發展也開始儲備人工智慧(AI)或AIoT的相關人才。為培養生力軍，勞動力發展署中彰投分署與台中科技大學自110年起連續3年合作辦理人工智慧物聯網技術與應用據點，開辦切合產業需求的課程。

擁有15年工程師經驗的瑩儒，在疫情海嘯衝擊下失業，他趁勢參加該據點辦理的「物聯網與大數據分析實務班」，結訓時立即成功媒合到大綜電腦系統公司（3147）就業，負責程式開發，月入5萬，在逆境中為自己找到新方向。

中彰投分署表示，人工智慧物聯網技術與應用據點，是該分署所設置產業人才培訓的據點之一，委由台中科技大學維運，結合內外部專業師資群，透過企業訪談掌握產業需求，規劃培育物聯網、大數據人才所需課程，提供全方位配套式服務，所培訓的學員深受中部相關企業肯定，學員訓後平均就業率達85%。

二技資管系畢業的瑩儒從小就喜歡寫程式，畢業後也從事工程師的工作，無奈公司110年受疫情影響導致國外訂單銳減，公司營運不佳，部門遭到裁撤而面臨人生低谷。

他領了三個月的失業給付後，想強化自身技術突破困境，幾經查找決定報名分署委託台中科技大學辦理的物聯網與大數據分析實務班，去年1月底結訓時經媒合大綜電腦系統公司，獲錄用而立即就業，讓他重新有了信心。

大綜電腦副總經理陳君豪表示，之前曾接受分署據點訪談用人需求，再由據點規劃符合職能學術科課程，包含智慧物聯網系統開發、AIOT感測元件應用設計等。讓學員有效縮短初次進入職場的磨合期，該公司已錄取3名分署所培訓的AI人才，備受肯定。

中彰投分署表示，分署職訓課程為有意願投入智慧產業的民眾創造轉職機會，訓練費用由政府補助八成或全額，符合資格者還可申請職業訓練生活津貼，減輕參訓期間的經濟負擔，相關職訓課程可上「台灣就業通」查詢報名課程或洽詢04-23592181。

物聯網 AI

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