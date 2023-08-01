池安量子資安「量子安全遷移中心」 推動資安技術升級

台灣資安新創業者「池安量子資安」今（1）宣布成立全亞洲第一個量子安全遷移中心 (Quantum Safe Migration Center；QSMC）。奠基於台灣現有學研與業界在後量子密碼學 (Post Quantum Cryptography，PQC) 相關之軟、硬體與半導體基礎，希望建立量子時代、抗量子計算密碼生態系，建立國際量子安全市場。

量子安全遷移中心以量子安全與其相關研究與成果為核心，並與中山大學、政治大學等學術機構合作，成立工作小組，共同推動量子安全人才培育、國際人才引進、建立與活絡相關研究者、產業社群。量子安全遷移中心與資策會同時今天也簽訂了一份合作協議書 (MoU)，藉由資策會在資安領域的專業知識與卓越經驗，量子安全遷移中心將能更好地將研發成果與產業銜接，推動台灣量子資安產業的發展。

池安量子資安從學術研究團隊獨立為新創後，一開始先做區塊鏈相關底層加密技術，近幾年朝向後量子密碼學領域發展。池安量子資安董事長暨量子安全遷移中心執行長池明洋表示，Google、IBM等大廠研發量子電腦的算力，現有的密碼加密方式，未來可能被量子電腦的算力破解，因此「後量子密碼」將針對企業的資產，規劃能對抗量子運算的加密。他表示，希望先打入企業市場，目前已經在馬來西亞、加拿大為中小型電信業者做設施的後量子密碼加密，在台灣也與電信業者有合作計畫，希望拓展更多企業市場，未來也能和政府單位合作，讓資安技術升級至量子安全解決方案。

今年池安量子資安將進行籌資計畫，目前已知義美董事長暨台灣數位科技與政策協進會理事長高志明投資8,000萬元，國發基金也將跟投8,000萬元。池明洋表示，將規劃設計量子加密晶片，找國內的IC設計業者進行ASIC開案，將池安量子資安的解決方案設計到晶片中，以硬體加密為基礎開發後量子運算的加密產品，預計投資6,000萬元。

國發會副主任委員高仙桂也表示，因應量子電腦快速發展及帶來的威脅，量子資安的重要性僅次於AI人工智慧，期望池安量子安全遷移中心可以在亞洲的量子安全領域扮演領頭羊的角色，強化台灣數位資訊安全韌性，進而守護亞太的資訊安全。