救台積電綠電荒 綠色和平號召全台里長募集屋頂發綠電

綠色和平基金會力推用電大戶發綠電，最近持續關注台積電（2330）等指標企業的進度。根據綠色和平委託最新調查顯示，有近七成受訪者支持台積電等半導體企業積極發展屋頂光電，超過四成六的受訪者願意提供屋頂給這些半導體企業，開發屋頂光電。

綠色和平進一步訪談台積電中科園區周邊里區的里長，已有25位里長簽署連署書，表示願意帶頭將社區閒置屋頂提供給台積電，建置屋頂光電設備。綠色和平估算，已簽署里的屋頂總面積加起來超過900公頃，相當於455個台北小巨蛋，潛力裝置容量更高達900MW（兆瓦），年發綠電量大約10億度。

若這些潛力發電量全數開發，將可讓台積電綠電占比提升至15%，發電潛力不可小覷，綠色和平希望台積電接納在地民眾發展綠電的美意。

綠色和平昨天在記者會公布，今年5月委託循證民調公司針對台南市、新竹縣市、高雄市等台積電已設廠或規畫設廠的縣市，對年滿 20歲的民眾進行電話民調，調查是否支持台積電等半導體產業積極發展屋頂光電，且將自家屋頂租賃給企業開發。總共完成2,001份有效樣本（在95%信心水準下,抽樣誤差為±2.19%）。

調查結果顯示，受訪民眾支持度近七成，也有逾五成民眾願提供屋頂供半導體企業開發屋頂光電。台中市潭陽里里長楊仲傑響應這次連署，表示不論是幫助台灣再生能源發展還是提供台積電綠電，里民都非常樂意盡一份心力。他表示，雖然也會考量屋頂蓋太陽能板的安全性、施工品質、後續維修等，但若台積電未來能辦說明會來做社會溝通，對里民非常有吸引力，讓人安心。這樣也符合台積電作為大企業該盡的社會責任，關懷地方社區。

●推屋頂型太陽光電 企業里民多贏選擇

台灣太陽能光電產業協會常務理事陳坤宏表示，屋頂光電是台灣最應該優先開發的再生能源，綠色和平連署中提到將鄰里社區屋頂閒置空間蓋設太陽能板，並將再生能源供應給台積電，實務上並不困難。現在台灣許多光電商已開始在地方行政單位協力下，共同開發社區屋頂光電，並透過三轉一讓在地企業能有明確的購買綠電窗口。

也有企業主動提出綠電需求，透過尋找合適屋頂資源，參與後續建設事項。陳坤宏說，台積電現在面對缺綠電的窘境，更應該積極參照此作法，將鄰里社區的綠能資源聚沙成塔，主動尋找更多可發展再生能源的社區屋頂。

為持續累積民眾支持並傳達民眾想法，綠色和平已正式啟動【陽光呼喚，屋頂募集！全台里長挺台積】連署頁面，邀請全台里長一同響應參與連署。綠色和平後續將提供這些連署資料給台積電，共同促成台積電實際投入開發社區屋頂光電轉供自用實例，從單純的綠電消費者轉型為綠電產銷者。不僅能減少大有地面型光電開發壓力與爭議，更可讓民眾有參與機會用實際行動，一起援助台積電根留台灣，達成善盡空間利用、社會溝通責任、提升綠電自發自用占比的三贏局面。

【陽光呼喚，屋頂募集！全臺里長挺台積】連署網頁連結：

https://cloud.greentw.greenpeace.org/petition-climate-rooftop_for_tsmc

台積電董事長劉德音日前喊話，擔憂台灣再生能源發展速度趕不上台積電需求。綠色和平氣候與能源專案經理陳詠仁指出，如果台積電要達成2050年RE100目標，甚至加速在2030年提前淨零，台積電不能再被動坐等政府開發綠電，必須學習國際企業主動投入綠電自發自用，改變企業決策轉型綠電轉銷者，將開發時間較短且爭議較低的屋頂型太陽光電納入解方，才有可能實現。

屋頂型太陽光電無疑是多贏選擇，企業里民都享受。