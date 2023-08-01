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獨家登台！BBC Studios攜手台哥大 推旗艦級影音串流平台BBC PLAYER

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
BBC Studios今宣佈攜手台灣大哥大（3045）旗下OTT影音平台MyVideo，在台獨家推出BBC旗艦級影音串流平台BBC PLAYER。圖／聯合報系資料照片
BBC Studios今宣佈攜手台灣大哥大（3045）旗下OTT影音平台MyVideo，在台獨家推出BBC旗艦級影音串流平台BBC PLAYER。圖／聯合報系資料照片

英國優質內容第一品牌BBC Studios今宣佈攜手台灣大哥大（3045）旗下OTT影音平台MyVideo在台獨家推出BBC旗艦級影音串流平台BBC PLAYER，帶來旗下六大品牌內容，包括首度上架台灣OTT串流影音平台的學齡前兒童品牌CBeebies、生活時尚品牌BBC Lifestyle，以及紀實娛樂節目品牌BBC Brit。

BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理Phil Hardman及台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君，宣告即日起MyVideo「BBC PLAYER」專館正式上線，同步上架BBC Studios六大品牌內容，包括BBC Earth、BBC Lifestyle、BBC First、BBC Brit、BBC Kids、CBeebies，一站式提供台灣觀眾全球頂級的英劇、自然生態紀錄片、娛樂、真人秀、兒童節目等多元豐富的內容，進一步升級觀眾的行動娛樂體驗。

BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理Phil Hardman表示：「台灣是BBC PLAYER繼新加坡、馬來西亞，及最近才上架的印度後，進駐的第四個亞洲市場。我們非常興奮在台灣能攜手MyVideo擴展我們的合作，並帶來最優質的BBC Studios節目內容。BBC Studios在每一個市場，都會與合作夥伴就平台觀眾的收視習慣、片單喜好及在地文化，綜合討論分析後，把BBC Studios最優質的節目內容量身打造專屬片單，務求為在地觀眾帶來最獨特的影視娛樂體驗。」

台灣大哥大新媒體事業副總李芃君表示，MyVideo長期支持台灣原創，同時攜手策略夥伴拓展OTT全球視野。MyVideo繼2018年與BBC Studios獨家合作，引進 BBC Studios旗下經典英劇頻道《BBC First》，兒童內容品牌《BBC Kids》與《CBeebies》後，再度深化雙方合作，成為全台第一家全面收錄「BBC PLAYER」6大品牌的OTT業者，是BBC Studios在台灣最高規格且影音內容最廣泛的合作協議。MyVideo全面擴充內容，上半年網路新申辦用戶數創下2倍以上成長，期待透過與BBC Studios緊密合作，全方位升級觀眾的行動娛樂體驗。

台灣大哥大 兒童節 OTT BBC

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