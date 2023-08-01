AI 泡沫化隱憂來襲 廣達林百里親打強心針、仍看好長線利多

代工大廠廣達（2382）董事長林百里今（1）日現身「心電圖AI人工智慧判讀平台」發佈會，面對外界關注近日AI題材股價大跌，是否有泡沫化疑慮？他強調，股價是外界來決定，並非他想管就能插手去管，不過就他自己觀察，AI技術仍然握有長線利多，並且看好在應用面的潛力，不需要太過擔心，廣達未來也將保持步調、持續長線布局。

廣達電腦攜手國防醫學院、三軍總醫院就「心電圖AI人工智慧判讀平台」啟動一系列合作，並於今日特地號召眾人齊聚國防醫學院見證最新技術。此次技術授權AI人工智慧心電圖判讀平台的「簽約合作發佈會」，由國防醫學院校長查岱龍主持，並邀請軍醫局局長蔡建松、三軍總醫院院長洪乙仁，以及廣達董事長林百里出席，共同發展AI智慧醫療新科技，開闢生醫商機新藍海。

電子代工股王廣達、股后緯創已連續兩日股價收黑，引起投資人的關切，市場憂心股價走勢能否回穩、還是會跟心電圖一樣，繼續上下震盪；林百里強調，自己還是非常看好該領域的前景，且以「應用」方面的前景最為看好。不過外界仍擔心概念股逐步瀕臨崩跌？林百里則認為，就算是像心電圖，只要是好的、健康的心電圖，就可以不用擔心。

針對中東地區客戶是否已確定下單，林百里透露，有關旗下客戶的訂單，目前都還不能透露，以免影響市場波動；有媒體詢問是否會擔心AI帶來的困難及挑戰？對此，他笑稱，自己沒當做困難，反而認為是相當重要的機會，廣達將竭盡全力克服挑戰，更上一層樓，林百里強調「AI發展絕對是無限量的」。