台積電首班熊本專機出發 推進日本新廠2024年量產目標

台積電（2330）日本熊本新廠正如火如荼推進，先前已陸續調派協助建廠人力，外傳台積電熊本專機今（1）日一早再出發，今早員工與眷屬合計約888人直飛熊本。據了解，該直飛班機為首班，不過台積電為了順利推進日本新廠布局先前已有陸續調度人力赴日協助但當時多為轉機到達。

依據台積電先前7月法說會上說法，正在日本興建一座特殊製程技術的晶圓廠，該晶圓廠將採用12/16奈米和 22/28奈米製程技術，並按照進度有望於2024年末進入量產。

而熊本日日新聞31日報導，熊本縣菊陽町官方在31日宣布，為了協助台積電來熊本的員工以及眷屬約750人其中有200人將住在菊陽町官方將提供多國語言翻譯的諮詢協助服務，並在市政廳設立了外國人專用的諮詢窗口，希望讓住在該地的外國人能安心生活，至於員工子女就學方面，據了解大部計畫上國際學校或私立高中，目前沒有中小學學生就讀需求。