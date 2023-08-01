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鴻海「水牛精神」。彭博：擬再投5億美元印度蓋新廠

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
鴻海董事長劉揚偉日前指出，台灣水牛精神也適用印度，印度具備高度執行力，這對剛開始發展的半導體產業很重要。鴻海近日也在推特（Twitter）上貼出劉揚偉與印度總理莫迪會面的照片。圖／取自鴻海推特。
鴻海董事長劉揚偉日前指出，台灣水牛精神也適用印度，印度具備高度執行力，這對剛開始發展的半導體產業很重要。鴻海近日也在推特（Twitter）上貼出劉揚偉與印度總理莫迪會面的照片。圖／取自鴻海推特。

彭博今日報導指出，鴻海計畫投資近5億美元，在印度設立兩家零組件工廠，確保供應鏈多元化。但由於新工廠的確切位置尚未確定，鴻海和印度政府卡納塔克邦都未回覆。

鴻海投資印度腳步積極。台積全球研發中心在台舉行啟動典禮當天，鴻海董事長劉揚偉7月28日則赴印出席了「印度半導體論壇」，他在致詞時指出，鴻海集團從廠區、設備、晶圓基板、晶圓廠、封裝、設計服務到IC設計都有投入，這些成就可以歸納為「台灣水牛精神」。

劉揚偉指出，台灣40年前，半導體產業處於萌芽階段，當時基礎建設薄弱，工程師薪水也不高，但秉持台灣水牛精神，許多人勤奮工作建立了半導體產業，同時在政策支持下，半導體技術及商業都持續突破，這種台灣水牛精神造就如今的台灣半導體產業。同樣的台灣水牛精神也適用於印度，印度具備高度執行力，這對於剛開始發展的半導體產業很重要。

印度工業部日前指出，鴻海也在印度南部的泰米納德邦（Tamil Nadu）簽署了初步協議，將投資160億印度盧比（約1.94億美元）在當地設零組件工廠，預計這座位於甘吉布勒姆（Kancheepuram）的新廠，可以給當地帶來6000個就業機會。

劉揚偉近期赴印度參加印度半導體論壇，並拜會印度總理莫迪 (Narendra Modi)，承諾將繼續在印度打造半導體生態系；鴻海也在官方推特（Twitter）上貼出劉揚偉與莫迪會面的照片。兩人會面氣氛溫馨，劉揚偉向莫迪說明鴻海在印度發展的最新情況，同時也表示，未來鴻海將繼續在印度打造一個讓所有利害關係人能共享、協作及成長的生態系。

印度 鴻海 半導體

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