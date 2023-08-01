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協助開發者和資料科學家更快部署AI 英特爾推出AI開發參考套件

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾推出一系列AI參考套件，讓開發者加速AI開發。路透
英特爾推出一系列AI參考套件，讓開發者加速AI開發。路透

為因應AI人工智慧需求百花齊放，英特爾今日宣布公布推出共34個開放原始碼的人工智慧（AI）參考套件，這是多年來與Accenture合作的成果，將協助開發者和資料科學家更快、更輕鬆地部署AI。

英特爾強調，每個套件均包含模型程式碼、訓練資料、機器學習流程說明、函式庫和oneAPI等組成要素，藉此讓不同組織能夠在多樣化架構的內部、雲端、邊緣環境中使用並最佳化AI應用。

英特爾副總裁暨AI與分析總經理Wei Li說，英特爾AI參考套件為數百萬的開發者和資料科學家，提供簡易、高效能且具成本效益的方式，來建立和擴展他們在健康與生命科學、金融服務、製造、零售及其它更多領域的AI應用。英特爾不僅運用AI加速處理器和系統，更透過對於開放式AI軟體生態系的貢獻，致力實現AI無所不在的未來。這些參考套件採用英特爾的AI軟體產品組合，並在開放、基於標準的oneAPI多架構程式設計模型之基礎上建構而成。

英特爾表示，AI參考套件可以簡化開發者在應用中導入AI的流程、加強現有的智慧解決方案並加速部署。結果顯示，與傳統模型開發工作流程相較之下，其工作流程更短、效率更高，效能因而獲得改善。

例如已預先組態的套件能夠簡化消費性產品、能源與公用事業、金融服務、健康與生命科學、製造、零售以及電信等多種產業的AI開發解決方案。

英特爾列舉包括專為企業對話式AI聊天機器人互動所設計的AI參考套件；專為生命科學視覺品質控制檢測自動化所設計的AI參考套件；預測公用事業資產的狀況並提供更高的服務可靠性等 ，都具有優勢。並這些AI參考套件能夠將解決問題所需時間，從數週縮短至數天，克服專有環境的限制，協助資料科學家和開發者以更低的成本加速模型訓練。

Accenture常務董事John Giubileo表示，與英特爾攜手為開放原始碼社群打造AI參考套件，讓客戶的AI工作負載具備更高的生產力。這些基於oneAPI的套件，為開發者的AI專案提供可移轉且高效率的解決方案，進而降低專案複雜性，縮短於不同產業部署所需時間。

AI 英特爾

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