聯發科金雞達發闢新戰場 猛攻農用無人機、AI資料中心

聯發科集團準上市金雞達發科技，在寬頻網路、光纖晶片的市占率為世界第二，衛星導航定位（GNSS）在穿戴、寵物追蹤、消費裝置市占率前三，真藍牙晶片全球前二大，在站穩消費市場後，現在瞄準更高附加價值的AI資料中心、車用及農用無人機等多元戰場。

達發科技31日舉行技術發表會，達發隸屬聯發科集團，主力產品分有線跟無線兩大類通訊產品，發言人謝孟翰指出，達發擁有最完整包含：藍牙、衛星定位、乙太網路、光驅動、xDSL 及聯發科 WiFi 等，跨領域寬頻晶片解決方案，是目前全世界唯一有足夠能力，提供客戶六類完整一站式服務的跨領域通訊實體層產品業者。

因為達發已在真藍牙無線耳機、光纖固網等領域都有一席之地，GNSS 也在消費市場表現穩紮穩打，但面對的對手都是國際一線龍頭如高通或博通，要能從巨人領地再蠶食市場，除得不斷追新技術層次，達發也透過延伸產品、與聯發科及 NVIDIA 合作等方式，將觸角橫向延伸到更廣領域如資料中心或車載，開創多元平台價值。

藉由在光纖通訊晶片的高市占，達發科技正在進軍AI伺服器及資料中心。達發固網事業群總經理王博民表示，低功耗50Gbps SerDes（超高速混合訊）光纖模組正準備進入產產，達發是唯一一家能供貨的非美系DSP（數位訊號處理器）業者。

AI伺服器需求大增，今年業者忙出貨，業者觀察，未來AI資料中心最大兩挑戰就是耗電跟網路頻寬不足，升級頻寬跟投入節能散熱方案，成為AI機房最大任務。

王博民指出，SerDes 技術整合到光模組可使每一個通道（Lane）傳輸頻寬達50Gbps，而一個模組最高可以支援8個通道，故可以做到400Gbps，下一步將朝每個通道100Gbps研發，迎合目前AI資料中心最高800Gbps網路傳輸需求。

王博民強調，50Gbps光模組雖談多年，但AI資料中心是近兩年才開始大量使用，故相信完全換到100Gbps還有很長時間，

在 GNSS 方面，達發已在穿戴等消費性裝置拿下前三名，接下來更跟聯發科合作搭配，鎖定低軌衛星「地面」解決方案，包括車用前裝及後裝市場、割草機、農用無人機等領域，達發看好地面站需求將遠高於天空低軌衛星數量上百倍，正積極鎖定北美幾大低軌衛星玩家期望進入生態圈，今年預估就會有一些數量。

達發無線通訊事業群總經理楊裕全表示，所謂低軌衛星地面解決方案是由聯發科的通訊晶片NR非地面網路（NTN），搭配達發的衛星定位及地面站乙太網路或交換器實體層供貨，已有郵輪及露營車客戶採用。

楊裕全表示，消費性無人機成長性樂觀，關鍵是飛行起來時，無人機抖動不影響定位精準度，要切入這塊市場，讓無人機在沒有跟遙控器聯繫的狀態，要能讓機身穩住，甚至飛太遠飛手無法叫回時，無人機要能自己記憶路徑飛回來，目前會所定農藥噴灑類產業應用，不會考慮軍工產業。