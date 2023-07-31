昇達科加入 合成孔徑雷達衛星「福衛9號」計畫

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）除搶進全球低軌衛星產業鏈，參與台灣研發B5G低軌通訊衛星，更加入今年啟動合成孔徑雷達衛星「福衛9號」計畫。

國家太空中心近年持續布局衛星及太空技術，除光學遙測衛星持續進化外，更啟動合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar，SAR）衛星「福衛9號」計畫，採取微波成像，可以穿透雲層，有別於原本光學衛星會受限於雨天及夜晚不能拍攝，福衛9號半夜及下雨天都可以拍攝。

昇達科表示，除積極參與全球低軌衛星產業的發展、美國寬頻網路基礎建設計畫，台灣研發B5G低軌通訊衛星與今年啟動的合成孔徑雷達衛星「福衛9號」等，昇達科皆參與其中，對未來成長深具信心。

昇達科公布第2季第2季營收3.76億元，季減11%，毛利率36%，低於第1季的40%，稅後純益7,249.7萬元，季增21%，每股稅後純益0.92元，累計上半年營收8.02億元，年減13%，毛利率38%，低於去年同期39%，稅後純益1.32億元，年減18%，每股稅後純益1.81元。

昇達科表示，第2季受產業短期變動等不穩定影響，客戶端有出貨遞延現象，但成本管控，加上業外股利收入與匯兌收益的挹注，推升獲利表現。

因應低軌衛星通訊產業即將爆發性成長的龐大商機，昇達科表示，持續深化於低軌衛星產品研發投入與技術升級，致力於建構智慧製造與規劃產能擴張計劃，接軌國際ESG等永續課題，提升研發支出，因應更多低軌衛星客戶產品開發需求，並投入衛星通訊產品、5G 通訊與物聯網技術開發，奠定未來成長基礎。

昇達科認為，低軌衛星產業及5G建設趨勢不變，推升主要客戶對於昇達科微波；毫米波元件等需求，衛星通訊的衛星酬載元件等訂單出貨需求將自第3季起持續向上，美國基礎建設及印度回傳市場需求擴大，軍工應用的產品、反無人機系統應用的射頻產品等也將於下半年進入量產交貨，營運可望走出第2季低谷。

昇達科子公司芮特-KY（6514）上半年營收受客戶庫存去化影響，但維持毛利率水準在28%，每股稅後純益1.48元，芮特表示，未來持續深耕射頻天線模組的運用，攜手客戶進行新產品開發，鎖定物聯網IoT應用，營運可望逐步回穩。