MIH、黑莓強強聯手 聯盟電動車導入QNX軟體平台

MIH 開放電動車聯盟（MIH Consortium）今（31）日宣布與黑莓公司（BlackBerry）簽署合作意向書（MOU），聯盟開發的電動車平台將把 BlackBerry QNX 及 BlackBerry IVY 列為優先採用的軟體平台。MIH 聯盟致力打造 Open 及 Agnostic 的電動車生態圈，BlackBerry 在車載系統領域具有高市占率，強強聯手後，勢必為聯盟打造下世代電動車注入豐沛的軟體資源。

黑莓的QNX為車用作業系統，在全球汽車產業市占率超過六成，若單論電動車市場，除了特斯拉使用自研系統外，其餘電動車廠商幾乎都採用黑莓的QNX，在該領域是名符其實龍頭廠商。

業界人士觀察，由於黑莓在車用作業系統具有領導地位，MIH聯盟藉由與其合作，可以加速零組件企業會員開發電動車相關業務，而對於品牌車廠來說，由於MIH未來軟體平台將優先採用QNX，由於其是市面上最成熟的軟體平台，會讓品牌車廠更有意願導入MIH解決方案。

MIH 聯盟為展現工作小組及夥伴合作成果並推動技術落地，宣布打造主攻 B2B2C 市場的 MIH 系列車款，包括三人座小車 Project X 以及商用車如卡車、貨車的開發計畫。為了讓外界進一步了解 MIH 系列車款，聯盟將在今年 10 月份站上全球三大車展之一的 Japan Mobility Show（原名為東京車展），屆時不僅將對外展示 Project X Demo Car 實體車，更會首度揭露整合三大核心：電動商用車、車隊管理、能源及碳管理的智慧運輸平台！

此次 MIH 與 BlackBerry 簽署 MOU，BlackBerry 將授權 MIH 聯盟使用 BlackBerry QNX 系列產品以及雲端AI 平台 BlackBerry IVY，包括 QNX 軟體開發平台、QNX 中介軟體技術，以及用於系統級整合、性能優化和解決方案驗證的專業工程服務，透過 BlackBerry 豐沛的軟體解決方案，讓 MIH 車款的軟體平台更加多元，打造更多創新的應用服務。

MIH 開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示：「MIH 聯盟計劃推出不論是三、六、九人座車款還是商用車，不論是載人還是載貨，最終目的都是針對智慧城市各個情境下的需求，提供解決用戶痛點的解決方案，BlackBerry 與 MIH 的願景一致，我們期待透過深入的合作，加速電動車開發、物流運輸、叫車服務的創新速度。」

BlackBerry 物聯網總裁 Mattias Eriksson 表示：「MIH 開放電動車聯盟展現出了加速電動車生態系統創新的願景與決心。作為邊緣智慧基礎應用軟體領導者，BlackBerry QNX致力於幫助我們的客戶和合作夥伴加速其軟體開發作業。全球各地的產業領導者皆透過部署我們的高效能、安全可靠的基礎軟體，使企業的內部資源能夠投入於更高層級的工作。企業得以專注於打造提升其客戶體驗的軟體應用，而無須操心於維護、修復等繁瑣問題。不僅加快開發速度、提升安全性，同時亦降低了總體成本。我們很高興加入MIH 開放電動車聯盟的行列，也期待能幫助 MIH 實現加速電動車產業轉型的願景。」