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鴻海高軟實體徵才起跑 招手AI、電動車、數位健康人才

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

繼6月30日啟動集團首波高雄徵才，開設「高雄軟體研發中心」網路招募專區以來，已有逾千人次投遞履歷，迴響熱烈！為此，鴻海（2317）於8月5日在高軟園區舉辦首場實體招募，廣邀AI、Web3.0、電動車、車聯網、雲計算、電動車、數位健康等相關領域人才參與。

今年4月9日鴻海和高雄市政府簽署智慧城市投資意向書以來，集團持續和高雄市政府密切合作進行人才招募，自7月29日起於各區就業服務站，陸續舉辦一系列聯合徵才活動，期盼透過持續深耕在地，為高雄打造智慧城市生態系。

作為全台幸福企業之一，鴻海在員工健康與福利方面有一系列完整規劃，除既有優渥的薪資待遇，以鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。集團也針對加入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

針對員工眷屬方面，集團不僅透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，鴻海更於2020年1月宣布，鴻海法人旗下員工將加碼0到3歲的育兒津貼擴大到6歲（含未滿7歲），每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，兩年來共發出約新台幣3億元以上，照顧逾千名鴻海寶寶。

除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。

鴻海 徵才活動 智慧城市

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