快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

資安院與工研院簽署 MOU 年底成立AI產品與系統評測中心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
如何安全地應用AI已是各界關注的焦點與課題。 路透
如何安全地應用AI已是各界關注的焦點與課題。 路透

國家資通安全研究院今（31）日與工業技術研究院簽署合作備忘錄（MOU），將結合資安院資安防護技術研發與工研院AI創新應用兩個機構的專業，合作建立可信任的AI評測機制，並預定於今年底正式成立「AI產品與系統評測中心」，共同打造我國資安韌性環境。

資安院表示，近來AI已於各行各業逐步應用，如何安全地應用AI已是各界關注的焦點與課題，為提供民眾安全、安心及安穩的數位環境，資安院將與工研院攜手建立AI評測機制，期望能提供各界安全及可信任的AI產品及服務。

資安院指出，為確保AI評測機制具公正、客觀、獨立且符合國際規範要件，資安院與工研院將優先共同研析國際AI安全框架與標準，在國家科學及技術委員會與數位發展部、數位產業署等機關指導下，共同執行「推動可信任生成式AI發展先期計畫」，後續將提出契合我國AI政策推動、產業發展及應用方向的評測項目與執行方法。預計今年底正式成立「AI產品與系統評測中心」，未來將逐步試行AI評測服務驗證，共同構築我國可信任的AI運作環境。

資安院自今年2月成立以來，積極扮演資安公私協力平臺樞紐之角色，除了與工研院簽署合作備忘錄，已與國家實驗研究院、台灣大學、陽明交通大學、台北科技大學等各研究、學術單位建立合作關係，進一步強化資安技術研發能量。資安院並積極推動資安跨境聯防，強化主動防禦能力，持續強化國際合作，及時掌握全球資安威脅趨勢及情資。今後將持續擴大與國內外產學研機構合作，以因應AI浪潮下衍生的資安風險。

AI 人工智慧

延伸閱讀

趨勢觀察／工研院總營運長余孝先 建構GAI浪潮安全網

數位身分證換發踩煞車 鄭文燦：有資安、國安疑慮

數位身分證喊卡衍生1.3億 綠委：四黨團都同意改封存

台灣企業遭受駭客攻擊全球最多 平均每周超過3000次

相關新聞

資安院與工研院簽署 MOU 年底成立AI產品與系統評測中心

國家資通安全研究院今（31）日與工業技術研究院簽署合作備忘錄（MOU），將結合資安院資安防護技術研發與工研院AI創新應用...

蘋果8月財報發布、研究估獲利有望超預期 iPhone服務穩

蘋果公司將於美國時間8月3日發布財報並召開投資人會議，研究則估計蘋果獲利有望超過市場機構預期平均，主要包含來自iPhon...

台積電900億先進封裝 為何能使政府勸退黃崇仁3000億晶圓案 同意讓地

台積電近期喜事連連，除了全球研發中心上周五正式啟用，台積電原本急如熱鍋上螞蟻的先進封裝廠用地，也獲力積電董事長黃崇仁成全，讓出竹科銅鑼科學園區租地權，得以妥善解決。但不少人納悶，為何台積電900億元的先進封裝投資，卻讓政府勸退黃崇仁高達3000億元的晶圓投資案？

龔明鑫率團訪波蘭架構資通、人力交流基石 打造台波民主供應鏈

國發會主委龔明鑫率領國內產官學研等28人的中東歐訪問團日前訪問波蘭，龔明鑫與波蘭國家資產部次長Maciej Małeck...

陸系智慧機需求低迷 研調估第2季出貨年減逾6%

研調機構DIGITIMES研究中心指出，2023年第2季中國市場需求低迷，雖有618促銷，但海外市場陷入通膨困境，且尚未...

半導體、雲端巨頭追捧 液冷資料中心占比2025年可望達24%

電力能耗已成為資料中心未來最大挑戰，半導體設計、電信大廠及雲服務業者使用的大型雲端機房，預估3年內將有4分之1比例使用液...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦