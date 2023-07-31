龔明鑫率團訪波蘭架構資通、人力交流基石 打造台波民主供應鏈

國發會主委龔明鑫率領國內產官學研等28人的中東歐訪問團日前訪問波蘭，龔明鑫與波蘭國家資產部次長Maciej Małecki、波蘭經濟發展暨技術部次長Grzegorz Piechowia等人共同見證下，中華電信與波蘭電信EXATEL 簽署簽署「新興業務合作備忘錄」及「台波網路服務合約」，打下兩國產業合作的重要基礎。

另外，龔明鑫也出席28日下午台灣駐波蘭代表處舉辦的酒會，波蘭眾院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)、波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦(Barbara Bartus)、波台國會小組主席安鄒(Waldeman Andzel)也都應邀出席。龔主委也在會中針對「打造台灣波蘭民主供應鏈」為題，發表演講，強調台波兩國合作將可以共創堅實合作。

國發會表示，中華電信與波蘭電信EXATEL台灣自2021年啟動中東歐鏈結計畫以來，已與中東歐國家建立連結，龔明鑫此行率團赴波蘭，即係啟動鏈結計畫第二階段，後續盼台波在產學研等領域擴大合作，共同打造具韌性的民主供應鏈。本次合作備忘錄雙方選定「5G專網」、「智慧城市解決方案」、「綠能資料中心」、「軟體定義網路(SDN)與智慧管理」及「光通信安全」等五項新興業務進行深度合作，共同探討可能之合作及投資機會，展現中華電信加速歐洲佈局的企圖心。

龔明鑫表示，台灣和波蘭是共享民主價值的好朋友，且自從2021年波蘭致贈COVID-19疫苗給台灣，牽起了後續合作的緣分，台灣也宣布「強化歐洲鏈結計畫」，其中尤其是針對中東歐的部分，也宣佈了投資及融資基金。兩年後，現在來到第二階段，把波蘭納入中東歐計畫的核心，且帶領著二次訪團來到波蘭。

龔明鑫強調，台灣與波蘭除了半導體小組的合作外，還有綠能及氫能的合作，及重要的電信合作。透過台杉公司及中華資本的牽線， 中華電信和EXATEL的MOU簽署「新興業務合作備忘錄」及「台波網路服務合約」，便是堅實的強強聯手。中華電信不但是台灣的電信龍頭，也在亞洲佔有很重要的角色，而EXATEL是波蘭最好的電信公司，相信雙方此次的合作，絕對打下兩國產業合作的重要基礎。

龔明鑫表示，這不單單是產業合作，更是創造整個產業的ecosystem，未來台灣和波蘭可以共同加入5G Open-Ran的供應。中華電信可以藉由此合作案，在歐洲發展出5G應用及智慧城市的解決方案，而EXATEL也能藉由與中華電信的合作，開啟印太市場的大門。

龔明鑫指出，台灣2022年成立中東歐的投、融資基金，投資基金規模已有2億美元，融資基金有10億美元，目前已有案子通過審查，期待未來將有更多波蘭的公司可以運用這2個基金，從事兩國的產業合作。

龔明鑫調，未來在國際數位轉型的合作上，除了之前簽訂的電信合作外，也包括半導體、5G O-RAN、AI垂直應用的Solution，有非常大的合作空間。在能源轉型方面也有許多合作空間，比如氫能，已簽訂MOU，另外像是汽車電動化、電池的合作，也有廣闊的合作空間。