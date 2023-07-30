廣達攜華碩、光寶科零碳淨海 大展企業ESG進程

代工大廠廣達（2382）攜手華碩（2357）及光寶科（2301）等企業夥伴強化ESG，率隊前往瑞芳區瑞濱礁岩外海淨海，以行動展現守護海洋生態環境的決心，當日共清出63.5公斤的海底廢棄物，大展企業對推動零碳、打造永續環境的決心。

廣達電腦部經理李俊慶透露，保持海洋清潔不僅維護生態平衡，更關乎人類生存，珍惜海洋資源、讓子孫後代能享受美好未來是企業的責任，自己也期待能透過淨海行動，拋磚引玉，讓更多人重視海洋資源的保護。

對此，華碩伺服器部門專員張博堯也表示，集團旗下員工自願獻出個自的時間，一同為海洋環境貢獻一份心力，未來公司將持續在內部大力推廣環保觀念，帶動更多人一起守護海洋，讓環保從 somebody 變 everybody。

據了解，廣達自去年12月16日起，在「ESG永續發展指導委員會」轄下設置五個環境保護相關的次委員會，另外對氣候變遷問題增設管理單位，由高階主管擔任代表，綜理與氣候變遷有關的溫室盤查、減碳方針及行動，以及循環經濟等事項。