快訊

前瞻挨轟錢沾 游淑慧曝高雄拿近1/4 網笑：親生果然不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體多國設廠 「3好處3挑戰」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨日在演講中指出，隨著半導體成為戰略物資，美、日、歐等主要國家拉攏台廠前往設廠，台灣半導體大廠多元布局，有好處也有挑戰。尤其是對台灣總體經濟的挑戰在於晶片在台製造集中度下降，恐影響台灣投資與就業動能。

楊金龍昨天在政治大學舉辦「二○二三年國際經濟與金融趨勢論壇」中發表專題演講。

他指出，半導體涉及科技發展、經濟成長及國安等廣泛層面，已成為各國戰略物資，主要國家相繼以國家政策促進半導體自主化，爭取全球資金至境內設廠投資。全球十奈米以下先進晶片製造集中在台灣，但是美、日、歐等國為確保供應鏈安全，拉攏台灣半導體大廠前往設廠。

包括台積電於二○二○年及二○二一年分別宣布在美國亞利桑那州及日本熊本市興建晶圓廠，亦評估在熊本增建新廠。楊金龍表示，台灣半導體大廠多元布局，有好處也有挑戰。

楊金龍認為半導體大廠多元布局有三大好處，包括對業者來說，可鞏固大客戶訂單並爭取創新應用新訂單。對半導體供應鏈的益處是可降低國際客戶對供應鏈中斷風險的疑慮。對台灣總體經濟益處是可望紓解台灣資源集中半導體業的壓力。

不過，也有三項挑戰。一，對業者的挑戰是美國建廠及營運成本高於台灣，且台美企業文化差異讓業者的經營管理面臨挑戰。其次，也對半導體供應鏈帶來挑戰：若美國要求台廠升級當地製程與規模，恐削弱台灣半導體產業聚落完整性。

第三，對台灣總體經濟的挑戰是晶片在台製造集中度下降，恐影響台灣投資與就業動能。

半導體 美國

延伸閱讀

台積電怎麼了？

超微砸4億美元投資印度

台版晶片法子法8月公告

英特爾意外轉盈 本季看旺

相關新聞

蘋果PCB供應鏈臻鼎、華通等 外資卡位

蘋果新品將在秋季陸續推出，蘋果供應鏈總動員，相關蘋概PCB營運自7至8月起加溫，法人看好相關蘋概股後市，包含臻鼎、華通、...

半導體多國設廠 「3好處3挑戰」

中央銀行總裁楊金龍昨日在演講中指出，隨著半導體成為戰略物資，美、日、歐等主要國家拉攏台廠前往設廠，台灣半導體大廠多元布局...

Q2高階手機在陸銷量 年增7%

中國大陸手機市況不佳，蘋果仍逆勢成長，隨後續新品推出，成長動能有望進一步增強。

搶半導體成長商機 測試介面廠推新品搶市

搶半導體成長商機，測試介面廠積極推出新品搶市，精測推出全新微間距Pitch 0.3mm、超高縱橫比75測試介面板技術；旺...

利多一波波 半導體IC測試介面供應鏈接單看旺

當前半導體產業仍在庫存去化階段，不過看好5G、HPC、Wi-Fi、車用等晶片出貨量仍具成長空間，加上人工智慧（AI）採用...

郭台銘曝92億股息用途 楊秋興稱台灣最捨得的企業家

鴻海創辦人郭台銘在臉書曝光92億股息的用途，並說自己對財富真的沒有那麼在乎。向來力挺郭台銘前高雄縣長楊秋興今在臉書發文，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦