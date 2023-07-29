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蘋果手機維持大陸Q2高階領先地位 市占銷售同步年增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
蘋果手機。歐新社
蘋果手機。歐新社

中國大陸手機市況不佳，但蘋果仍逆勢成長。Counterpoint Research最新報告顯示，今年第2季蘋果穩固中國大陸第2季高階領先地位，市占率與銷售同步年增，優於該市場該季總體手機出貨衰退4%的表現。

Counterpoint Research分析，2023年第2季，中國智慧型手機銷量年下滑4%。4月和5月的銷量持續下降，但6月的“618”電商購物節使銷量有所提升。Apple在高階市場的領導地位巍然不動，銷量則年成長7%。

在前五大手機品牌廠當地銷售市占率方面，該機構分析，vivo居市占率第一來到17.7%。不過OPPO（包含一加）和Apple在第2季表現不相上下，各取得17.2市占%。

Counterpoint Research數據顯示，蘋果該季在中國大陸市占率並較去年大幅提升，市占率從去年15.5%大幅提升至今年第2季的17.2%，年增1.7個百分點，vivo市占則從去年19.8%降到今年第2季的17.7%，年減2.1個百分點，蘋果市占率積極縮短和vivo差距。

另外該機構分析，Apple、Huawei和realme成功在今年第2季取得年成長。得益於產品組合擴大，Huawei智慧型手機銷量則年成長58%。

智慧型手機 蘋果

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