英業達AI Day登場！陳維超曝急須解決的3大挑戰

代工大廠英業達（2356） 昨（28）日集齊內部所有與AI、數位相關團隊，共同召開「AI Day」，讓集團內原本彼此不認識、且來自不同技術背景的夥伴，面對面交流對AI的想法，並與在場夥伴一同分享，旗下最新的研究成果。

英業達指出，AI已經融入你我的日常生活細節中，公司透過舉辦人工智能（AI）日，希望能讓夥伴更了解，旗下在 AI領域的研發實力，隨著近日各種由AI驅動的創新解決方案，接連登場，英業達相信透過提升員工對AI的認識，將能在「新世代」中，確實以科技的力量改變世界 。

對此，英業達數位長陳維超日前也就「打造智慧製造之基礎AI模型」為題，提出3大項現有AI的問題，包括「定義不明、驗證資料不足、與領域轉換不易」等等挑戰與機會，並分享英業達團隊在製造與機器人相關領域案例，號召一起用科技的力量改變世界。