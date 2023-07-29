台積電全球研發中心 探索六大議題

台積電全球研發中心昨天正式啟用，台積電董事長劉德音在致詞時親曝這個號稱「台灣貝爾實驗室」未來擔負的使命。

劉德音說，台灣全球研發中心除了持續開發二奈米及先進製程技術，並探索新材料與電晶體結構等領域的研究，也將匯集了全球各領域頂尖人才，共同釋放強大的創新力量，以因應現今半導體技術的挑戰。

劉德音舉台積電廿年前開發九十奈米，廿年後的研發中心要以二奈米世代為起點，並探索一點四奈米及以下技術，未來材料、找出量產的方法。

他認為台積電的全球研發中心至少得再用廿年才值回票價。針對台積電全球研發中心未來的使命，他向台積電研發團隊拋出六大議題，包括 「我們將會開發什麼的技術呢？」「我們的半導體元件的大小是多少呢？」「新的材料是哪些？」「用多少晶片堆疊起來的產品？」「光的運算和電的運算如何整合？」「量子計算和數位計算如何共用呢？」他非常期待今天搬進這個研發中心的人才，能給出答案並找到大量生產的方法。

台積電總裁魏哲家強調，全球研發中心啟用，彰顯台積根留台灣的決心。劉德音則說，代表台積電研發創新的傳統和決心。

兩人同聲指出，未來台灣將持續攜手台積電開放創新平台（ＯＩＰ）合作夥伴、客戶供應商以及全球學術界的研究團隊們，一起開發更先進、更有競爭力的半導體技術，一起釋放創新動能，為世界創造出更美好未來。

台積全球研發中心位於新竹寶山，是棟地上十層、地下七層的綠建築，樓地板總面積達卅萬平方公尺，將成為台積電研發組織的新據點，進駐的研究人員將專注開發二奈米及更先進製程技術，並探索新材料與電晶體結構等領域研究。