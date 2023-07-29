快樂頌迎接張忠謀 「爺爺我愛您」

剛過九十二歲生日的台積電創辦人張忠謀昨天「回家」參加全球研發中心落成典禮，台積電貼心安排台積電合唱團演唱包括張忠謀最愛的快樂頌等兩首曲子，歡迎他回家。

台積電合唱團演唱兩首曲子，第一首是拉丁文「Dona Nobis Pacem」，意即「求你賜給我們平安」；第二首歌曲為「快樂頌（Ode to joy)」。

貝多芬第九交響曲「快樂頌」是張忠謀最喜愛的古典樂曲，台積電廿周年慶時曾邀請百年倫敦交響樂團來台搭配百人合唱團，唱出雄偉的「快樂頌」；台積電卅周年慶時也邀請來自委內瑞拉的西蒙玻利瓦爾交響樂團，其中「快樂頌」是不可少的曲子；張忠謀九十歲大壽，台積合唱團也為他演唱「快樂頌」為他慶生。

合唱團演唱完畢後，不少已進研究中心的台積研發人員在樓上觀禮，張忠謀發現後向他們揮手致意，整棟樓爆出熱烈掌聲，不少台積電同仁大喊「爺爺我愛您！」

台積電研發中心現場也展示最新開發的ＡＲ（擴增實境）和ＭＲ（混合實境）應用技術及頭盔，三Ｄ裸視牆，現場驚奇聲連連，呼應科技始終要豐富人類生活。