張忠謀期勉台積 別走英國海軍的路

台積電創辦人張忠謀昨天出席全球研發中心啟用典禮致詞時，特別向台積研發和營運人員致敬，並說：「因為有你們對台積電的貢獻，進而對世界的半導體產業到世界經濟都做出很大貢獻，也因為有你們的貢獻，台積電成為兵家必爭之地！」

張忠謀也恭喜台積電研發團隊努力卅多年，終於有了自己的家，但他引述他正撰寫自傳的一段故事，說英國海軍在十九世紀非常厲害，到了廿世紀才有海軍部並建了自己的大樓，後來就走下坡了，他勉勵台積電的研發團隊，不要走英國海軍的路。

張忠謀致詞時感謝台積研發團隊對台積電、半導體產業、全球經濟做出重大貢獻，並讓台積成為兵家必家之地。他隨後幽默地說：「我也不知道應不應該為了這個，謝謝你們」。

張忠謀並和現場企業人士、研發人員分享他創立台積的兩個基本觀念，包括「技術自主」、「研發和營運緊密合作」。

張忠謀感嘆，台灣很多科技公司沒有自主技術。台積電也一度面臨誘惑：飛利浦提出要以技術作股，誘惑台積電使用他們的技術來互相授權發展，台積堅決拒絕，雖接受支付飛利浦高額授權費，但保有技術自主，並在五至十年中享受專利權和矽智財的大陽傘保護，避開專利權紛擾。

張忠謀說，台積從技術自主到技術領先是條漫長的路，幾乎走了卅年，一直到七奈米才有信心地說技術領先，把研發建立起來是巨大工作。

張忠謀提到，台積電一年研發費用營收占比約百分之八，維持廿幾年，去年研發費用已來到約五十五億美元，比麻省理工學院 （ＭＩＴ） 全年的廿億美元預算還高。

張忠謀提到另一重要觀念是「研發與製造緊密合作」，這也是台積電很大的致勝關鍵，就像兩位副總：主掌先進技術暨光罩工程研發的張宗生和主管營運的王英郎剛好坐在一起一樣，兩人像雙胞胎，就是研發和營運緊密合作。

張忠謀接著說，台積電研發團隊一直都在各廠區間到處遊走，現在終於有個家，要恭喜他們。他最後也提到自己在德州儀器時的經歷，當時德儀董事長曾推薦同仁閱讀的書籍中有一故事：曾經一度非常厲害的英國海軍，卻在擁有自己的大樓後，就開始沒落，張忠謀期勉研發團隊，不要走英國海軍那條路。