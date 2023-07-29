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華碩遭爆 逾百蘇州員工被裁

聯合報／ 記者鍾張涵蕭君暉／台北報導

華碩員工爆料指出，華碩ＰＣ業務包括台灣及蘇州團隊，但蘇州華碩的人力在新組織中並沒有位置，許多台籍工程師或本地工程師被砍，超過百人受波及，至於台灣ＰＣ部門大約只剩下原本三分之一的人數併入新組織。

針對上述報導，華碩昨日發布聲明表示，關於華碩組織調整，已在六月十四日聲明及十五日線上記者會完整說明。目前進行中的所有調整皆為計畫一環。

台北市勞動局則表示，從六月開始傳出華碩要整併消息，有持續掌握華碩的資遣和大量解僱通報狀況，但從六月截至七月二十七日為止，公司資遣通報僅八人，理由是工作無法勝任，與整併重組沒有關係，至今也沒有提出大量解僱通報。

勞動局表示，經與華碩總公司人資聯繫，並未獲知整併優離人數，也無法證實要裁掉一百人這數字。

資遣 記者會

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