全球研發中心啟用 台積電：根留台灣

台積電全球研發中心昨天正式啟用，總裁魏哲家指出：「創辦人張忠謀過去一直告誡我們不要做秀，但今天台積電要藉這個開幕典禮，向台灣人民展現台積電根留台灣的決心，『沒有』移出台灣、『沒有』掏空台灣」。

台積電全球研發中心特地邀請張忠謀二度「回家」參加台積電盛典，前一次是他二○一八年六月退休後的第二年參加台積電運動會，這次則是首次回到台積電公司內部參加全球研發中心落成啟用，見證台積電在先進製程和基礎研究的重大里程碑。

陳建仁代蔡總統出席

台積電原本邀請蔡英文總統出席全球研發中心啟用典禮，但因蔡總統確診且身體不適，而改由行政院長陳建仁出席，包含國科會主委吳政忠、經濟部長王美花、新竹縣長楊文科也都出席；台積電廣邀客戶、研發夥伴、大專院校、設計生態系統合作夥伴與產業公協會代表參加。此外，將苗栗銅鑼科學園區租地權釋出給台積電的力積電董事長黃崇仁也應邀參與。

王美花表示，台灣有完整的供應鏈和生態系，以及良好的投資環境、優秀人才以及政府效能，可以打造出台灣獨特的半導體產業，台積電全球研發中心正式啟用是台灣半導體產業不斷發展的成果，「過往去台化的言論可以休矣」，台灣半導體產業將持續壯大，布局全球。

魏哲家感謝研發團隊

魏哲家則是感謝政府長期在水、電、土地及人才培育給予支持，「如果沒有政府的支持，台積電無法有這樣的成績。」除了新竹縣市外，台積電在台中市、台南市及高雄市也都有生產基地，因為各地政府讓員工安心快樂工作，才能讓台積電在世界占一席之地。他也向客戶承諾會持續投資研發，讓客戶發展最佳產品，感謝研發團隊的努力，讓台積電研發在世界是數一數二。

魏哲家還向創辦人張忠謀表達最高的敬意與感謝，他說，在張忠謀卅多年的領導下，台積電才能有這樣成就，經營團隊也會謹守張忠謀給出的技術領導力、卓越製造、客戶信賴等三項原則，希望不會辜負張忠謀的期待。

台積董事長劉德音昨天表示，研發中心重要的不是宏偉建築，而是傳統，研發人才面對不斷演進要求，希望秉持務實創新態度，還有團結精神，能持續創造高經濟價值產品，對人類世界產生深遠影響。